道奇客場戰皇家、中職補賽週關鍵戰役 今日賽事預告與轉播

道奇今天在客場碰上皇家,道奇推出右投梅伊(Dustin May),這位27歲火球男本季14場先發,戰績4勝5敗、防禦率4.46;皇家推出左投卡麥隆(Noah Cameron),這位25歲投手本季8場先發拿到2勝3敗、防禦率2.08。

紅襪在主場面對藍鳥,紅襪派出26歲右投貝洛(Brayan Bello),迎戰31歲藍鳥右投貝里歐斯(Jose Berrios);響尾蛇在主場迎戰馬林魚,響尾蛇推出36歲右投凱利(Merrill Kelly),面對馬林魚22歲投手培瑞茲(Eury Pérez)。

中職今天有3場比賽,中信兄弟在洲際球場面對台鋼雄鷹,兄弟推出洋投黃博多,台鋼推出日籍投手吉田一將;統一獅在台南球場面對富邦悍將,獅隊推出洋投梅賽斯,悍將派出洋投力亞士;樂天桃猿在桃園球場面對味全龍,桃猿推出本土投手陳克羿,味全龍則派洋投龍聖。

目前中信兄弟與統一獅戰績相同,上半季冠軍最快29日才會明朗。

日職方面,讀賣巨人在東京巨蛋面對橫濱DeNA,巨人軍推出洋投葛瑞芬(Foster Griffin),面對橫濱洋將、前大聯盟塞揚強投鮑爾(Trevor Bauer)。

MLB

07:05 藍鳥 VS 紅襪 愛爾達體育2台

08:00 道奇 VS 皇家 緯來體育、愛爾達體育1台、東森洋片

09:30 馬林魚 VS 響尾蛇 華視

日職

13:00 橫濱DeNA VS 讀賣巨人 DAZN 1、DAZN 3

17:00 西武獅 VS 日本火腿 DAZN 3

中職

17:00 富邦悍將 VS 統一獅 DAZN 1 、愛爾達體育2台(原5/11延賽)

17:00 味全龍 VS 樂天桃猿 DAZN 2

17:00 台鋼雄鷹 VS 中信兄弟 緯來體育、緯來精采

撞球

14:30 2025 CTPBA職業撞球巡迴賽 第三站

轉播:愛爾達體育4台

F1 世界一級方程式賽車

21:45 奧地利站 排位賽

轉播:緯來體育、愛爾達體育1台

