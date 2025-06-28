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道奇客場戰皇家、中職補賽週關鍵戰役 今日賽事預告與轉播

2025/06/28 06:52

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

道奇今天在客場碰上皇家，道奇推出右投梅伊（Dustin May），這位27歲火球男本季14場先發，戰績4勝5敗、防禦率4.46；皇家推出左投卡麥隆（Noah Cameron），這位25歲投手本季8場先發拿到2勝3敗、防禦率2.08。

紅襪在主場面對藍鳥，紅襪派出26歲右投貝洛（Brayan Bello），迎戰31歲藍鳥右投貝里歐斯（Jose Berrios）；響尾蛇在主場迎戰馬林魚，響尾蛇推出36歲右投凱利（Merrill Kelly），面對馬林魚22歲投手培瑞茲（Eury Pérez）。

中職今天有3場比賽，中信兄弟在洲際球場面對台鋼雄鷹，兄弟推出洋投黃博多，台鋼推出日籍投手吉田一將；統一獅在台南球場面對富邦悍將，獅隊推出洋投梅賽斯，悍將派出洋投力亞士；樂天桃猿在桃園球場面對味全龍，桃猿推出本土投手陳克羿，味全龍則派洋投龍聖。

目前中信兄弟與統一獅戰績相同，上半季冠軍最快29日才會明朗。

日職方面，讀賣巨人在東京巨蛋面對橫濱DeNA，巨人軍推出洋投葛瑞芬（Foster Griffin），面對橫濱洋將、前大聯盟塞揚強投鮑爾（Trevor Bauer）。

MLB

07：05 藍鳥 VS 紅襪 愛爾達體育2台
08：00 道奇 VS 皇家 緯來體育、愛爾達體育1台、東森洋片
09：30 馬林魚 VS 響尾蛇 華視

日職

13：00 橫濱DeNA VS 讀賣巨人 DAZN 1、DAZN 3
17：00 西武獅 VS 日本火腿 DAZN 3

中職

17：00 富邦悍將 VS 統一獅 DAZN 1 、愛爾達體育2台（原5/11延賽）
17：00 味全龍 VS 樂天桃猿 DAZN 2
17：00 台鋼雄鷹 VS 中信兄弟 緯來體育、緯來精采

撞球

14：30 2025 CTPBA職業撞球巡迴賽 第三站

轉播：愛爾達體育4台

F1 世界一級方程式賽車

21：45 奧地利站 排位賽

轉播：緯來體育、愛爾達體育1台

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