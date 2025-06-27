MLB》克蕭即將締造史詩里程碑！ 道奇主帥讚賞最讓他佩服的一點

克蕭。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇塞揚名投克蕭（Clayton Kershaw）今天對洛磯繳出6局5K失1分好投奪勝，距離生涯3000K僅剩下3K的差距，主帥羅伯斯（Dave Roberts）盛讚，要達成這項偉大的目標有多困難。

克蕭生涯例行賽共出賽440場有437場先發，累積216勝94敗，防禦率2.51，2781.1局投球送出2997次三振，僅差3K就能成為史上第20人，現役第3人。

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克蕭預計在7月2日於道奇主場先發對陣白襪，羅伯斯指出，他認為克蕭確實想在洛杉磯達成此項紀錄，不過另一方面，他也想要快點達標：「畢竟這是無可避免的，因為只要拿到2好球，就很難不去爭取三振，而他一直都是這樣做的。」

對於克蕭的下一場先發，羅伯斯有信心他能夠達成歷史，「對來來說，能夠在主場辦到會很有趣也很興奮。屆時他的家人跟朋友都會在那。讓我們拭目以待吧，我已經替他感到興奮了。」

克蕭即將締造標誌性的偉大里程碑，羅伯斯解釋，想要達成這紀錄並不如想像中簡單：「事情並不總是能夠一直保持順利，尤其是對某些用特定方式取得成功的球員。當你開始變老，各方面都會有點下滑，你得去閱讀場上的反應並即時調整。這方面我很佩服克蕭，他沒有一直固守自己的成功模式，而是不斷去尋找如何讓自己保持優秀的方法，而他也確實做到了。」

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