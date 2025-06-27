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體壇》總統盃全民運動賽事開始報名 陳傑憲：全民運動時代已到

2025/06/27 16:07

總統盃全民運動賽事今天舉行記者會（體育署提供）總統盃全民運動賽事今天舉行記者會（體育署提供）

〔記者吳孟儒／台北報導］由教育部體育署主辦的2025總統盃全民運動賽事召開記者會，除正式釋出第2支由代言人邰智源、拳擊女王陳念琴及總統賴清德親自入鏡拍攝的形象宣傳短片外，也宣布3對3籃球賽開始受理報名。

總統府秘書長潘孟安代表總統致詞時表示，運動部是總統最重要的政見之一，預計將於9月9日正式掛牌成立，為此特別舉辦總統盃全民運動賽事，作為運動部成立前的暖身活動，而本次賽事在全國北、中、南、東四區辦理預賽，最終決賽將移師總統府前廣場舉行，象徵全民共享運動舞台。

今日在總統府舉辦的記者會由團長黃俊豪帶領的CITY4 Crew帶來的精彩街舞表演拉開序幕，之後釋出第2支由代言人邰智源及拳擊女王陳念琴擔綱的形象宣傳短片，難得的是，總統賴清德也應邀入鏡，號召全民一起運動。

代言人邰智源現身分享對於全民運動的看法，他表示，辦理全民運動賽事，就是希望帶起全台灣的運動風氣，多運動是一件好事，並認為應該要把錢花在該運動的地方，少去醫院，另一位代言人台灣隊長陳傑憲雖然無法出席今天的記者會，但是，他透過影片表示，全民運動的時代已經到了，鼓勵大家一起動起來。

為翻轉社會對運動的刻板印象，這次總統盃全民運動賽事特別選擇街舞與3對3籃球兩項深受年輕人與基層喜愛的運動，鼓勵各年齡層都能找到適合自己的運動方式，期許藉由總統盃全民運動賽事的熱潮，一起迎接即將於9月9日成立的運動部，打造一個更完整、友善的運動環境。

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