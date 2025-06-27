晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

總統盃全民運動賽事 3對3籃球報名開跑

2025/06/27 16:16

文化總會27日於總統府舉辦「2025總統盃-全民運動賽事」記者會，藝人邰智源出席代言，喊出「不是運動員才要運動」口號，呼籲全民一起加入運動行列。（記者羅沛德攝）文化總會27日於總統府舉辦「2025總統盃-全民運動賽事」記者會，藝人邰智源出席代言，喊出「不是運動員才要運動」口號，呼籲全民一起加入運動行列。（記者羅沛德攝）

〔記者蘇永耀／台北報導〕2025總統盃全民運動賽事今天宣布，共舉辦3對3籃球、街舞兩大項目，其中3對3籃球即日起至7月31日止開放報名，街舞則預計於8月1日開放報名，賽事報名不僅完全免費，還有機會拚獎金。

擔任賽事代言人的邰智源說，運動並非運動員的專利，而是全體國民必須養成的習慣。

2025總統盃全民運動賽事由教育部體育署主辦、文化總會協辦，共舉辦3對3籃球、街舞兩大項目。總統府秘書長潘孟安、教育部政務次長張廖萬堅等人今天出席記者會。張廖萬堅表示，看見台灣代表團在巴黎奧運、世界12強棒球賽的成功，感受到運動賽事增加對國家的認同感，因而籌備總統盃全民運動賽事，理想是全民運動，「以運動壯大台灣，不是只有運動員才要運動。」

運動部將於9月正式掛牌，邰智源期待運動部在幫助運動員參與更多國際賽事之餘，同步推廣全民運動觀念，並指出一個強盛的國家在運動、藝文等方面一定很厲害，「所以我希望台灣將來是一個充滿活力、吸引力的一個國家。」

另外，今日公布由邰智源與巴黎奧運銅牌得主「拳擊女王」陳念琴演出的形象影片，總統賴清德也親自入鏡拍攝。邰智源稱讚賴總統效率高，拍攝時很用心，會顧及演員和鏡頭角度，「賴總統非常親切，會一直關心我們好不好。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中