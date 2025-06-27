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MLB》涉性侵未成年少女 光芒球星遭判2年緩刑、大聯盟生涯恐沒了！

2025/06/27 17:24

法蘭柯。（美聯社）法蘭柯。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕光芒隊24歲明星游擊手法蘭柯（Wander Franco）遭爆出與14歲少女發生性關係，引起軒然大波。法蘭柯涉及性侵未成年等罪名，多明尼加檢方原本求處5年刑期，當地法院今天宣判法蘭柯處2年緩刑。

法蘭柯在2023年被爆出疑似與未成年少女發生性關係的消息，因此被大聯盟官方調查、並處以無限期的行政休假。法蘭柯在2024年7月被當地檢方起訴後，被放進限制名單。

檢方指控，法蘭柯透過網路認識這位少女，並在2022年12月兩度與她發生性關係。法蘭柯為了親自與這名少女見面，會搭直升機或是汽車到這名少女的家中接她，並帶他到法蘭柯位在多明尼加巴尼（Bani）的住處。檢方表示，當時警方突襲該名少女的家中時，發現68500美元、80多萬多明尼加披索（約13700美元）。

法蘭柯。（美聯社）法蘭柯。（美聯社）

《ESPN》報導，多明尼加當地檢方要求對法蘭柯處5年徒刑，但審理這起案件的法官維拉斯（Jakayra Veras）認為，只要法蘭柯遵守特定條件，包含不得與未成年人發生性關係，就無需服刑。

這名14歲少女的母親凡妮莎（Martha Vanessa）遭判性販賣她的女兒等罪名，判刑10年。當地檢方證明她向法蘭柯尋求經濟利益並洗錢。

法蘭柯曾是光芒隊頂級潛力好手，他在2021年11月與光芒簽下11年1.82億美元的延長合約。法蘭柯在2023年出賽112場，交出17轟、58分打點，打擊率2成81的成績，該年首度入選明星賽。

法蘭柯目前仍在大聯盟的限制名單，《ESPN》指出，由於這次判刑定罪，法蘭柯可能難以獲得美國工作簽證，若無法取得工作簽證，將繼續留在限制名單。只要法蘭柯待在限制名單，光芒隊不用支付1.82億美元合約的薪水。

此外，法蘭柯去年11月在多明尼加某個停車場與人發生衝突，兩人都亮槍叫囂，最後都遭警方逮捕。法蘭柯被檢方指控非法持有手槍，這起案件目前仍在審理中。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

MLB》涉性侵未成年少女 光芒球星遭判2年緩刑、大聯盟生涯恐沒了！14歲少女的母親凡妮莎涉及販賣人口，遭判刑10年。（歐新社）

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