台塑盃》女雙決賽唯一地主希望！李羽芸明復仇之戰力拚本季第5冠

李羽芸（右）／清水映里。（四維體育推廣教育基金會提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕21歲好手李羽芸今在2025台塑盃國際職業女子網球錦標賽第2站女雙4強攜手日本搭檔清水映里，以2：6、6：0、10：4逆轉台灣組合林芳安／李亞芯，成為唯一闖進女雙決賽的地主女將。

世界女雙排名暫居312的李羽芸此次與日本清水映里名列第2種子，明天在決賽遭遇印尼特恩／南韓朴昭炫，印韓組合今在四強以6：2、6：3力退台灣好手楊亞依與日本川口夏実。

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李羽芸年初與中國搭檔李宗鈺在土耳其安塔利亞站以15連勝收下4連冠，明將力拚本季ITF雙打第5冠，她自評今天首盤尚未找到節奏，「第二盤減少失誤、提升一發進球率，在機會球的把握也做得比較好。」

明天女雙決賽4名選手除了李羽芸外都要一日兩戰，其中特恩與朴昭炫更要先在單打對決再攜手出擊雙打，李羽芸就笑說，「希望她們那場廝殺激烈一點，因為我的搭檔也有單打，我只有一場，會努力跑起來。」

李羽芸上週在ITF台州站雙打首輪就是不敵印尼一姐特恩的組合，明天希望能報一箭之仇，她指出，特恩正拍不俗、反拍變化多，朴昭炫則是表現穩定、手感佳，「明天先把我們應有的表現展現出來最重要，接下來就是臨場再做調整。」

林芳安（右）／李亞芯。（四維體育推廣教育基金會提供）

李羽芸。（四維體育推廣教育基金會提供）

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