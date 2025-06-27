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世大運網球》上屆勇奪女單銀牌 楊亞依期待獎牌成色再升級

2025/06/27 17:27

楊亞依。（四維體育推廣教育基金會提供）楊亞依。（四維體育推廣教育基金會提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕2025年德國萊茵魯爾世界大學運動會將在7月16日至27日登場，體育署昨公布參賽名單，網球項目由上屆成都世大運女單銀牌得主楊亞依領軍，男、女共8人參賽力拚佳績。

本次世大運男子網球項目由台灣師大網球隊教練林岱樵領軍，陣容包括陳彥丞、張子隸、王愷翊和羅翊睿，陳彥丞、張子隸預計擔綱單打，王愷翊／羅翊睿攜手雙打出擊。

女子項目主帥由國立體育大學網球隊教練蕭丞邑出任，除楊亞依外，李亞芯、林芳安、李羽芸都是世大運初體驗，楊亞依、林芳安預計負責單打，林芳安、李羽芸出戰女雙，李亞芯和羅翊睿搭檔混雙。

楊亞依今在台塑盃女雙4強與日本搭檔川口夏実以2：6、3：6不敵印尼特恩／南韓朴昭炫，正式結束本站賽事，下週轉戰香港站，世大運一週前再回台投入集訓。

第二度出戰世大運，楊亞依表示，會努力提升獎牌成色，「上次參賽的感覺很棒，拿下銀牌代表還有可以再前進的空間，會努力準備、全力以赴，希望有機爭取金牌。」

楊亞依指出，世大運最大不同就是可以與其他項目的選手一同代表台灣出賽，「網球一般都是和自己團隊出去，世大運可以與不同項目的選手一起行動，感覺非常不一樣。」

楊亞依今年全大運代表文化大學擊敗林芳安奪下女單金牌，全大運與接下來的世大運都會在紅土球場舉行，楊亞依說，自己雖然不是最擅長紅土，「不過是我最喜歡的場地，很期待可以在歐洲的紅土比賽。」

楊亞依（左）。（四維體育推廣教育基金會提供）楊亞依（左）。（四維體育推廣教育基金會提供）

楊亞依（右）。（四維體育推廣教育基金會提供）楊亞依（右）。（四維體育推廣教育基金會提供）

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