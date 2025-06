MLB》坎寧無碰撞倒地、恐是阿基里斯腱受傷 大都會先發傷兵又+1

大都會29歲右投坎寧受傷倒地。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕大都會29歲右投坎寧(Griffin Canning)今天在第3局投球時,突然無碰撞受傷倒地傷退,留下2.2局無失分的成績退場。大都會最後在主場以4比0擊敗勇士,收下2連勝,但大都會總教練門多薩(Carlos Mendoza)賽後坦言,坎寧有可能是阿基里斯肌腱受傷。

此戰3局上1出局勇士攻佔二壘,坎寧投球讓勇士打者艾倫(Nick Allen)敲游擊方向滾地球出局,當時坎寧準備朝三壘方向補位時,突然無碰撞倒地躺在草皮上,他抬起左腳、雙手摀住臉,表情相當痛苦。坎寧最後在其他人攙扶下退場。

門多薩表示,坎寧已經做核磁共振檢查,「看起來像是阿基里斯肌腱受傷。」門多薩指出,「我當時正在看那個PLAY,結果轉眼就看到他倒在地上,那種感覺很不好。」

「為他感到難過,特別是他對我們這麼重要,以及他整年的投球表現。」門多薩說,「他一直都非常穩定。」

上季效力天使隊的坎寧,今年以1年425萬美元加入大都會,他本季出賽16場,交出7勝3敗、防禦率3.77的表現,是大都會本季至今的主力先發之一。

如今坎寧受傷後,加上日籍投手千賀滉大的右大腿後肌拉傷、29歲投手梅吉爾(Tylor Megill)的右手肘拉傷,大都會開季的先發輪值,目前已經有3人受傷。

不過,大都會近期也有傷兵歸隊,本季以2年3400萬美元加盟大都會的32歲右投蒙塔斯(Frankie Montas),因闊背肌拉傷無緣開季大聯盟,直到美國時間6月24日重返大聯盟賽場,蒙塔斯當天對勇士交出5局無失分的好投。

