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TPBL冠軍賽》經營有成！連3戰主場票房破萬 海神執行長李偉誠直呼感動

2025/06/27 17:52

高雄海神冠軍賽主場連3場破萬。（資料照，記者李惠洲攝）高雄海神冠軍賽主場連3場破萬。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕TPBL總冠軍賽第6戰今晚在高雄巨蛋登場，門票照樣熱賣，開賽前已經破萬，達成連3場主場破萬的驚人成績。對於球迷進場力挺，高雄海神執行長李偉誠表示，真的很感動，這3場票房人數是球迷跟我們對話的方式。

海神在總冠軍賽第3戰吸引滿場1萬2千名球迷進場，隊史第2度在高雄巨蛋滿場，第4戰由於是週一晚間，票房略為下滑，但也有1萬0142人進場。第6戰即便海神在系列賽以2：3落後，但門票開賣後，場邊席秒殺、對號座也早早完售，今天只剩零星的座位。

在高雄經營4年，李偉誠表示，球隊其實下了不少苦工，雖然沒辦法直接跟球迷對話，但球隊把一些細節做好，回饋給球迷，「這3場是球迷跟我們對話的方式。」他也提到，有不少球迷是從第一季就開始支持球隊，「他們還會準備勝利飲料給球員、團隊，今年這樣的成績是給團隊鼓勵，努力做還是會有回饋。」

提到這些死忠的球迷，李偉誠笑說，高雄球迷真的很熱情，一開始要花點時間跟他們培養感情，但如果能獲得信任，他們就會挺你挺到底。對於未來的經營，李偉誠也有想法，雖然礙於場館跟法規限制，巨蛋內無法開設商店，仍在場外有一些攤商，希望給球迷不同的觀賽體驗，未來把更多事情做好，「讓高雄不再是運動沙漠，而是綠洲。」

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