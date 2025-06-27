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中職》兄弟近16年首見逆襲逼近 餅總不忘球隊最大目標

2025/06/27 18:06

林岳平。（資料照，記者林正堃攝）林岳平。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／嘉市報導〕統一獅今天北上嘉義市球場出戰台鋼雄鷹隊，從率先達陣30勝的上半季封王密碼，到昨天被中信兄弟扳平戰局，獅隊總教練林岳平認為，球隊會很努力去呈現好的內容，但最大目標還是儘量增加勝場數，爭取年度第一，而不是只有上半季冠軍。

中職自2009年採單季120場賽制後，上半季先奪30勝的16隊封王機率是100%，獅隊是今年上半季最速30勝隊伍，自然拉高球迷對封王的期待感，卻吞下近期的3連敗，被中信兄弟扳平戰績，隔空決戰上半季最終3戰。

餅總坦言，球隊比較早打出期待感，能感受到大家期待感高漲，但這不代表球隊就會一路贏到最後，希望選手能從中轉換，「像昨天有贏球機會，但沒贏，那第2次遇上相同局面時是否能提高成功率，而不是去怪罪誰沒建功、誰沒幫助球隊。」

世界12強國手邱智呈從21日起無安打，遇上生涯最長的16支0，打擊率從2成77下修至2成56，今天再扛二棒，除了對去年安打王的信任，餅總表示，近期結果比較不好的情況下，持續在比賽去調適，這對選手來說是很好的體驗，畢竟不可能生涯都在高峰，「如果他們能穩定，球隊自然就會穩定。」

去年安打王邱智呈近況不佳。（資料照，記者林正堃攝）去年安打王邱智呈近況不佳。（資料照，記者林正堃攝）

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