晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

世大運網球》單、雙打雙線出擊 20歲新星林芳安初體驗榮幸又期待

2025/06/27 18:38

李亞芯（左）、林芳安。（記者盧養宣攝）李亞芯（左）、林芳安。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕林芳安／李亞芯今在2025台塑盃國際職業女子網球錦標賽第2站女雙4強以6：2、0：6、4：10不敵台灣李羽芸／日本清水映里，接下來將放眼德國世大運，希望能為台灣繳出佳績。

本次世大運女子網球項目由國立體育大學網球隊教練蕭丞邑領軍，除上屆女單銀牌得主楊亞依外，李亞芯、林芳安、李羽芸都是世大運初體驗，林芳安除擔綱單打外，也會攜手李羽芸出戰女雙，李亞芯則與羅翊睿搭檔混雙。

林芳安與李亞芯今提及進入世大運名單都流露興奮之情，林芳安指出，「很期待也很榮幸可以選上，知道一些參賽選手在職業賽場的成績都滿好的，希望到時候能拿出最好的表現。」

林芳安上週在台塑盃首站爆冷扳倒南韓第5種子李恩慧闖進8強，不過下輪以7：6（7：3）、1：6、2：6不敵南韓第3種子白多娟，無緣4強。對於台塑盃兩站表現，林芳安表示，「上禮拜是單打打到比較後面，這禮拜是雙打，最後都是三盤輸球，表示跟對手實力相差沒有太遠，可能是輸在經驗跟心態，在關鍵分的處理上可以更好。」

林芳安WTA女單排名暫居936，加上台塑盃積分後，有望前進900內，這位20歲的台師大好手期許自己今年可以至少前進至700名以內，在女子網壇最崇拜的選手則是白俄羅斯球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka），「我也是屬於平快型的打法，她有很多我可以學習的地方。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中