世大運網球》單、雙打雙線出擊 20歲新星林芳安初體驗榮幸又期待

李亞芯（左）、林芳安。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕林芳安／李亞芯今在2025台塑盃國際職業女子網球錦標賽第2站女雙4強以6：2、0：6、4：10不敵台灣李羽芸／日本清水映里，接下來將放眼德國世大運，希望能為台灣繳出佳績。

本次世大運女子網球項目由國立體育大學網球隊教練蕭丞邑領軍，除上屆女單銀牌得主楊亞依外，李亞芯、林芳安、李羽芸都是世大運初體驗，林芳安除擔綱單打外，也會攜手李羽芸出戰女雙，李亞芯則與羅翊睿搭檔混雙。

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林芳安與李亞芯今提及進入世大運名單都流露興奮之情，林芳安指出，「很期待也很榮幸可以選上，知道一些參賽選手在職業賽場的成績都滿好的，希望到時候能拿出最好的表現。」

林芳安上週在台塑盃首站爆冷扳倒南韓第5種子李恩慧闖進8強，不過下輪以7：6（7：3）、1：6、2：6不敵南韓第3種子白多娟，無緣4強。對於台塑盃兩站表現，林芳安表示，「上禮拜是單打打到比較後面，這禮拜是雙打，最後都是三盤輸球，表示跟對手實力相差沒有太遠，可能是輸在經驗跟心態，在關鍵分的處理上可以更好。」

林芳安WTA女單排名暫居936，加上台塑盃積分後，有望前進900內，這位20歲的台師大好手期許自己今年可以至少前進至700名以內，在女子網壇最崇拜的選手則是白俄羅斯球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka），「我也是屬於平快型的打法，她有很多我可以學習的地方。」

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