中職》王念好打擊低迷 富邦美籍打教直言「他需要在一軍多出賽」

富邦悍將王念好。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕20歲的富邦悍將年輕好手王念好，昨天在新莊對樂天桃猿之戰第7局守三壘發生守備失誤、瑕疵各1次，在場上當場落淚，今天賽前悍將美籍打擊教練鮑伊受訪時坦言，球員在場上就把情緒發洩出來，在職業運動的確是不常見到的狀況，王念好這樣做代表被外界施加太多壓力，就像整個世界得力量都壓在他胸口一樣，「我看了也很難受。」

2023年王念好從北科附工畢業投入中職季中選秀，成為悍將選秀榜眼，簽約金555萬元，被視為下一世代重砲手，只是進職棒表現不如預期，王念好一軍生涯出賽71場，201打數敲出1轟外帶22分打點，慘吞70K，被三振率偏高，打擊率2成04、上壘率3成02、長打率2成84，三壘守備率9成15，本季出賽21場，49打數吞23K，打擊率僅1成22。

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對於王念好打擊低迷不振，鮑伊指出，王念好是很好的打者，但現在他的腦袋思緒太混亂，一旦度過這段時期，他將會是中職最好的打者之一，只是成功不會只花一個晚上就到來，這需要時間累積，假以時日他所做的練習會轉化蓄積的能量。

本季王念好在二軍出賽18場，打擊率3成33，另有2轟和15分打點，只是上一軍表現不振，鮑伊說，「他需要在一軍多出賽，對我來說，希望他待在一軍接受這些挑戰，在一軍解決這些問題，因為在二軍他沒有太多對手，沒有遇到太多困難，在一軍才能面對並解決這些問題。」

至於王念好打擊的軟肋，鮑伊說，王念好打擊最大問題就是擊球節奏和時間點，選球部分也不是處在最佳狀態，只要他找回自信，其他事情自然就會想通，現在是沒有自信，或許一個月後我們再聊這個問題，他會有所不同。

鮑伊認為，打到一顆棒球已經夠難了，加上外界壓力就更困難，只要王念好想通了，打到球的時間點抓對，對他來說一切就會變得比較簡單。

王念好頂著選秀榜眼光環加盟悍將，被外界用放大鏡檢視攻守表現，鮑伊說，王念好需要明白的是，教練和隊友永遠會做他的後盾，他必須知道自己是富邦悍將的未來，教練團會持續把他放在重要的時刻打擊，嘗到成功的滋味，找到自信後，他就會變成他該有的樣子。

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