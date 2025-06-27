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中職》躍升聯盟最好終結者 林詩翔仍警惕選秀新兵追上來

2025/06/27 19:52

林詩翔。（資料照，記者陳逸寬攝）林詩翔。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者龔乃玠／嘉市報導〕台鋼雄鷹終結者林詩翔獲選明星賽最多票後援投手，生涯首次入選。即便上半季後援31.1局防禦率僅0.86，林詩翔想的是選秀將近，有更多好手會進球隊，希望自己持續突破，不要這麼快被追上。

林詩翔有機會成為2001年蕭任汶、2010年許銘倢後，史上第3位上半季至少後援30局、防禦率不到1的土投，雖然他在5月遇上小低潮，但在6月找回壓制力，本季15次救援僅次於黃恩賜。

即便已是聯盟當今最好的終結者之一，林詩翔直言，仍在練習如何當個好投手，「跟那些丟好幾年的終結者相比，我的思考還有點落差，像是身體調配等等，因此我找到機會就會發問，上次在澄清湖就有問過兄弟的鄭凱文和黃恩賜。」

好學的林詩翔從去年就有做筆記的習慣，記錄身體在各個階段需要的訓練，同時請教日籍體能總監教練里隆文，這是為何林詩翔是目前聯盟唯一後援超過30局的土投，仍可維持好的輸出。

如何在季中球威下滑仍可讓速度穩定輸出，這是林詩翔想要進步的地方，「不要一下子很快，一下子很慢，希望球速能保持穩定。」

林詩翔今年爆紅，媒體報導也不少，有不小關注度，但他直言，從來不看這些文章，「回家之後，我只會看自己投球的影片，不會去關注其他東西。」一席話透露林詩翔的訓練狂特質。

中職選秀30日登場，每當這時期都是警惕林詩翔的時候，「二軍有很多選手想上來，選秀也會有很好的人進來，我不能讓自己很舒服、安穩，覺得這樣就夠了。」

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