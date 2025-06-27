日職》在巨蛋投到中暑？西武王牌身體不適退場 讓火腿逆轉勝

火腿隊逆轉贏球。（圖片取自火腿隊官方X）



〔體育中心/綜合報導〕西武獅今天在主場Belluna巨蛋迎戰日本火腿，西武王牌投手今井達也僅投3.2局就因身體不適退場。而西武牛棚在比賽後段失守，最後以2比5輸球。火腿持續暫居太平洋聯盟龍頭。

今井達也前3局僅被敲1安，另有1次觸身球，沒有掉分。西武打線靠火腿游擊老將中島卓也的守備失誤，以及渡部聖彌的陽春砲，為西武獅取得2比0領先。

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不過，今井達也第4局出現狀況，先被火腿田宮裕涼敲陽春砲掉分，該局2出局火腿攻佔一、二壘，輪到火腿強打萬波中正打擊時，今井在球數1好2壞時出現身體不適的狀況，他雙手撐膝、顯然相當疲憊，防護員和教練都上場關心。今井隨後就被換下場。

西武緊急換21歲右投山田陽翔登板，萬波中正、下一棒的火腿老將中島卓也都選到保送，為火腿擠回1分追成2比2平手。

西武獅主場。（資料照）

根據日媒《Full-Count》報導，Belluna巨蛋附近的天氣為小雨，氣溫27.3度，濕度高達81％。

火腿打線第8局突破西武火球男甲斐野央，萬波中正在滿壘時擊出帶有2分打點的二壘安打，新人山縣秀敲高飛犧牲打，火腿單局攻進3分。火腿最後逆轉贏球。

火腿先發投手伊藤大海主投8局用127球，被敲7安包含1轟，失掉2分，賞12次三振，保送、觸身球各1次，收本季第8勝，賽後防禦率為2.53。

今井達也先發僅投3.2局失2分，無關勝敗，賽後防禦率為1.32。甲斐野央後援0.2局失3分，吞本季第3敗，賽後防禦率為4.29。

這座西武主場起初是在1979年啟用，最早名為西武獅球場，當時球場沒有屋頂，後來到1997年、1998年分階段施工增設屋頂，1999年正式巨蛋化並啟用。2022年因琦玉縣在地企業Belluna取得冠名權，因此改名為Belluna巨蛋。

（影片來源：太平洋聯盟TV）

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