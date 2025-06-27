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TPBL冠軍賽》力阻國王在高雄登基！海神半場打完領先2分

2025/06/27 20:14

高雄海神威勝。（記者李惠洲攝）高雄海神威勝。（記者李惠洲攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕TPBL總冠軍賽今天進行第6戰，系列賽以2：3落後的高雄海神要力阻新北國王在港都登基，上半場靠著威勝和克雷格合拿22分，加上陳懷安進帳9分，半場打完暫時以50：48領先。

國王前役克服開賽0：14落後，在林書豪砍29分帶領下逆轉收下聽牌勝，今天作客高雄力拚拋下黃色綵帶。今天海神選擇變陣，讓先前因背傷缺席的洋將威勝回歸，取代摩爾斯，希望能力阻國王登基。

國王開局在林書緯、奧帝外線火力串聯下，一度取得12：5領先，但海神很快還以顏色，威勝連拿5分助隊持續緊咬，奧帝今天手感相當火燙，第1節單節包辦13分，而海神在該節尾聲靠著克雷格三分打，扳回一城，首節打完暫時以26：30落後。

次節海神延續氣勢，靠著威勝罰球和邱子軒、克雷德得分超車，直接拉出一波17：0攻勢，將領先擴大到雙位數，但國王很快反擊一度扳平，該節尾聲海神靠著威勝關鍵一擊，在半場打完暫時以50：48領先。

上半場威勝拿下全隊最高12分，克雷格10分，國王方面，奧帝投進4顆三分球，進帳全場最高17分。

高雄海神威勝。（記者李惠洲攝）高雄海神威勝。（記者李惠洲攝）

高雄海神克雷格。（記者李惠洲攝）高雄海神克雷格。（記者李惠洲攝）

高雄海神克雷格。（記者李惠洲攝）高雄海神克雷格。（記者李惠洲攝）

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