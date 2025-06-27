桌球》直落三擊退日本完成甜蜜復仇 台灣U19男團4強賽決戰中國

先發上陣的郭冠宏為台灣隊搶下第一點勝利。（取自ITTF官網）

李冠霖／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕由郭冠宏、張佑安和徐絃家3名成人國手組成的台灣隊，今晚在2025年第29屆亞洲青少年桌球錦標賽U19歲組男子團體8強戰，以直落三擊退日本隊，報了去年8強戰遭逆轉的一箭之仇，4強賽將遭遇頭號種子中國隊；由葉伊恬領軍的U19女子隊在8強賽同樣以直落三解決印度隊，4強對手也是中國隊。

台灣隊今天在8強賽推出世界排名72的郭冠宏打頭陣，順利以11:7、11:7、7:11、11:5擊退15歲的日本新星川上流星；接手上場的張佑安也以7:11、11:7、11:8、12:10逆轉17歲的渡部民人；徐絃家隨後再以11:8、11:8、11:4解決中野琥珀，完成關門任務。

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U19女團方面，台灣隊去年8強戰在先輸2點逆勢下連贏3點，艱苦擊退印度軍團，今年兩軍又在8強狹路相逢，今年台灣隊在去年因傷退賽的葉伊恬歸隊後，戰力倍增。扛先發的左手小將陳忞昕先以11:8、9:11、11:4、11:8擊敗柯特查；第二點對抗，世界排名80的葉伊恬也以11:6、11:6、11:6輕取賽妮；隨後第三點，鄭樸璿克服局數1:2落後，以8:11、11:8、7:11、12:10、11:8逆轉達絲，連兩年擊敗印度晉級4強。中國隊則在8強賽以3:0收拾香港隊。

張佑安擊退渡部民人，為台灣隊取得聽牌。（取自WTT官網）

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