中職》陳傑憲率隊斬斷3連敗 但兄弟粉碎獅隊1個心願

陳傑憲開轟。（統一獅提供）

〔記者龔乃玠／嘉市報導〕藍色是谷底反彈的顏色，陳傑憲配備新入手的水藍球棒，今在前3局就貢獻3安6分打點，獅子軍打線全場狂敲14支安打，終場以12：5大勝台鋼雄鷹，緊咬另一地也奪下勝利的中信兄弟，雙方再並列龍頭，上半季冠軍最快29日才會明朗。

從月中就遭遇不小的「得點圈低潮」的隊長陳傑憲，首局就敲出先馳得點的2分安打，一棒終結逾2週得點圈連續8打數無安打的低潮，2局下再夯出3分彈，成為2008年布雷以來、又有前2局猛灌至少5分打點的統一打者。

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另一位復甦的獅隊打者是「小黑」邱智呈，他在賽前遇上生涯最長的連續16打數無安打，打擊率從2成77下修至2成56，形成前段和中段打線的斷層，但總教練林岳平依然信任這位去年安打王，持續擺在二棒等待他調整回來，果真繳出猛打賞。

陳傑憲開轟。（統一獅提供）

獅隊打線轟炸台鋼先發洋投石萬金、黃子豪，連續3局都攻下4分，寫下2021年起「後彈球年代」的前3局最多得分紀錄，逼近聯盟紀錄的3局16分。除了陳傑憲和邱智呈，陳鏞基也繳出猛打賞。

統一先發洋投飛力獅投6局失掉3分，繳出優質先發，奪下本季第6勝，防禦率1.66仍領先中信兄弟王牌投手羅戈的1.79，暫居聯盟第1。

台鋼打線今天繳出雙位數安打，中職生涯初登場的九棒二壘手湯家豪，不僅在7局上就敲生涯首安，單場也貢獻雙安跑回1分。

雖然獅隊奪下重要1勝，但中信也贏球並淘汰樂天桃猿，粉粹獅隊在台南球場見到「橘海」的希望，上半季彩帶不是在樂天桃園球場落下，就是在中信兄弟主場洲際，就看獅象明後2天的戰況而定。

陳傑憲開轟。（統一獅提供）

陳傑憲開轟。（統一獅提供）

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