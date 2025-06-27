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中職》真的不一樣了！ 富邦悍將相隔334天再奪4連勝

2025/06/27 21:27

富邦悍將先發投手黃保羅。（記者塗建榮攝）富邦悍將先發投手黃保羅。（記者塗建榮攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕富邦悍將今天靠黃保羅8局無失分優質先發領軍，加上6局上打下5分大局，最終就以5：0完封勝味全龍，繼去年7月28日之後，悍將再度取得4連勝，同時到天母踢館成功，本季客場戰績5勝24敗。

此役龍隊先發投手徐若熙投5局被敲出2支安打，另有6K和3次保送無失分無關勝敗，最快球速151公里，徐若熙投完5局後退場，戰局就此風雲變色。

6局上龍隊換上郭郁政，該局首棒打者林岳谷擊出投手正面強襲球形成內野安打，再靠隊友短打進佔二壘，戴培峰選到保送，范國宸適時敲安突破僵局，接著高捷被保送，兩出局後孔念恩先敲二壘安打，劉駿豪再擊出一壘安打，各進帳1分打點，悍將單局灌進5分拉開比分。

今天賽前為止，本季悍將得點圈有人打擊率只有2成27，打下133分打點，兩項數據都在全聯盟敬陪末座，這場第6局悍將打者屢屢在得點圈有人情況下得手，成為比賽勝負分水嶺。

悍將先發投手黃保羅表現威風八面，用生涯單場新高的105球投滿8局，只被敲出3支安打，另有1K和4次保送，無失分拿下本季第3勝和單場MVP，賴鴻誠投最後1局力保不失。

富邦悍將先發投手黃保羅。（記者塗建榮攝）富邦悍將先發投手黃保羅。（記者塗建榮攝）

味全龍先發投手徐若熙。（記者塗建榮攝）味全龍先發投手徐若熙。（記者塗建榮攝）

富邦悍將先發投手黃保羅。（記者塗建榮攝）富邦悍將先發投手黃保羅。（記者塗建榮攝）

富邦悍將范國宸。（記者塗建榮攝）富邦悍將范國宸。（記者塗建榮攝）

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