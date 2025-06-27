TPBL冠軍賽》克雷格26分+胡瓏貿16分 海神擊敗國王逼出第7戰

高雄海神贏球，逼出生死第7戰。（記者李惠洲攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕TPBL總冠軍賽第6戰今在高雄巨蛋登場，吸引滿場1萬2千名觀眾進場，系列賽以2：3落後的高雄海神和新北國王一路激戰到延長賽，並靠著克雷格和艾德的發揮，終場以112：109險勝對手，將系列賽扳成3：3平手，逼出第7戰，雙方將在週日於新莊體育館一決高下。

國王前役克服開賽0：14落後，在林書豪砍29分帶領下逆轉收下聽牌勝，今天作客高雄力拚拋下黃色綵帶。海神此仗選擇變陣，讓先前因背傷缺席的洋將威勝回歸，取代摩爾斯，希望能力阻國王登基。

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國王在首節靠著奧帝一人單節包辦13分，在第1節打完取得4分領先，但該節尾聲到第2節前段，海神拉出一波17：0攻勢，一度取得雙位數領先，而國王很快還以顏色，一度追平，半場打完海神暫時以50：48領先。上半場奧帝拿下17分全場最高，威勝繳出12分全隊最高、克雷格10分次之。

高雄海神克雷格。（記者李惠洲攝）

易籃後，海神找到準星，第3節打出14：2攻勢，隨後又下起三分雨，胡瓏貿、蘇文儒接力開火，而國王靠著林書豪、桑尼接力得分後又超車，該節尾聲，克雷格連拿4分，加上胡瓏貿籃下放進，3節打完海神仍以81：79領先。

末節雙方再次拉鋸，該節還剩7分半鐘時，桑尼因假倒被吹技術犯規，加上他先前已經吞了一次違反運動精神犯規，遭奪權出場。終場前2分半鐘，海神靠著克雷格跳投，一度擴大到5分領先，但李愷諺馬上得分反擊持續緊咬，最後1分鐘時胡瓏貿先飆進三分球，隨後林書豪也投進一顆扳平戰局，雙方在終場前22.5秒戰成99：99平手，握有最後一波攻勢的海神也沒能打進，進入延長賽。

進入延長賽後，雙方再度拉鋸，艾德籃下先放進2分，克雷格三分打，海神取得5分領先，雖然林書豪馬上切入得分反擊，隨後克雷格跳出得分，加上國王關鍵時刻失誤頻頻，無力再次逆轉戰局，只能眼看對手收下勝利，將系列賽扳平。

海神今天6人得分上雙，克雷格繳出全隊最高26分、9助攻，威勝20分次之，胡瓏貿拿下16分本土最高；國王方面，林書豪拿下全隊最高26分，奧帝22分。

高雄海神克雷格。（記者李惠洲攝）

高雄海神威勝。（記者李惠洲攝）

新北國王林書豪（中）。（記者李惠洲攝）

高雄海神贏球，逼出生死第7戰。（記者李惠洲攝）

高雄海神贏球，逼出生死第7戰。（記者李惠洲攝）

高雄海神贏球，逼出生死第7戰。（記者李惠洲攝）

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