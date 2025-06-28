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日職》不能拚完投的巨蛋？ 火腿新庄監督直言：中暑很危險！

2025/06/28 07:00

西武獅主場。（資料照）西武獅主場。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕西武獅昨天在主場Belluna巨蛋迎戰日本火腿，西武王牌投手今井達也僅投3.2局就因身體不適退場。西武獅牛棚在比賽後段失守，最後以2比5輸球，火腿持續暫居太平洋聯盟龍頭。火腿監督新庄剛志直言，這座球場不能完投。

今井達也昨晚在第4局2出局後，突然出現身體不適的狀況，雙手撐膝、還一度蹲在投手丘，西武獅的防護員和教練都上場關心，今井最後被換下場。火腿打線第8局靠萬波中正關鍵長打在內，單局進帳3分，最後逆轉贏球。

今井達也此戰主投3.2局用81球，被敲3安包含1轟，失掉2分無關勝敗，賽後防禦率為1.32居太平洋聯盟第三低。今井達也仍以110次三振獨居洋聯三振王；火腿王牌投手伊藤大海主投8局用127球失2分、賞12次三振，拿下本季第8勝。

日媒《Daily》報導，被問到伊藤大海的狀況，新庄監督表示，「哎呀，危險危險！中暑很危險，（伊藤大海）已經投得不錯了。這座球場是不能完投的。」

新庄監督也很擔心對手今井達也的狀況，「希望今天的這件事情不會成為他在投手丘上的心理陰影。突然出現（身體不適）很可怕，特別是投了80多球之後。」

被問到如果不是在Belluna巨蛋登板，是否會讓伊藤大海完投，新庄監督回說，「會阿，（其他巨蛋球場）有空調。」

根據日媒《Full-Count》報導昨晚Belluna巨蛋附近的天氣為小雨，氣溫27.3度，濕度高達81％。

這座西武主場起初是在1979年啟用，最早名為西武獅球場，當時球場沒有屋頂，後來到1997年、1998年分階段施工增設屋頂，1999年正式巨蛋化並啟用。2022年因琦玉縣在地企業Belluna取得冠名權，因此改名為Belluna巨蛋。

西武獅主場。（資料照）西武獅主場。（資料照）

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