中職》有機會首次體驗季冠軍 羅戈：這場當成季後賽去投

中信兄弟先發投手羅戈。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕羅戈用102球交出6.1局失1分的優質先發，帶領中信兄弟以2：1險勝樂天桃猿，讓中信戰績仍與統一獅相同並列領先，羅戈表示，去年就來中職打球，今年首次有機會體驗季冠軍，很高興幫助球隊拿下重要的勝利。

羅戈前6局有5局讓打者上壘但都順利守住，7局下掉分後留下二壘有人的危機，蔡齊哲接手後只花6球就連拿2個出局，羅戈表示，儘管沒能投完第7局就被換掉，但球隊是一個團隊，後面還有其他隊友幫忙，「大家互相cover，團結起來，才會贏球。」

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羅戈指出，賽前知道球隊戰績與統一相同，最後3場補賽都贏就有機會封王，既然球隊把第一場交給他，就當成季後賽去投，第一局隊友就幫他打下分數，讓他上去投球更有信心，因為過去打的聯盟都是單一球季，很期待能首次拿到季冠軍。

萬一中信與統一必須加賽，屆時休息4天的羅戈會是先發投手的人選之一，他表示，這要看教練團，不是他能決定，如果球隊有需要，他一定會儘量幫忙，「這也是我在這支球隊的原因。」

中信兄弟先發投手羅戈。（記者陳志曲攝）

中信兄弟先發投手羅戈。（記者陳志曲攝）

中信兄弟先發投手羅戈交出6.1局失1分的優質先發。（記者陳志曲攝）

中信兄弟贏球。（記者陳志曲攝）

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