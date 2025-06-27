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中職》前隊友范玉禹「神助攻」 黃保羅投出生涯代表作

2025/06/27 22:26

富邦悍將先發投手黃保羅。（記者塗建榮攝）富邦悍將先發投手黃保羅。（記者塗建榮攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕21歲的富邦悍將年輕右投黃保羅今天表現威風八面，對味全龍先發8局無失分，全場用了105球，只被敲出3支安打，另有1K和4次保送，無失分拿下本季第3勝和單場MVP，賴鴻誠投最後1局力保不失。

黃保羅前7局用96球，第8局續投再用9球打卡下班，他說，第7局結束教練團原本決定換投，他跟教練說要投第8局嘗試看看，也謝謝右外野手孔念恩接殺陳子豪強勁飛球，不然第8局投到一半他會被換下來，有想過第9局冸完封，但用球數也到了，未來有的是機會。

過去3場黃保羅慘吞3連敗，防禦率高達7.04，昨役及時回穩，他說，這幾場控球沒做好，變化球走在前面，直球走後面，對方打者比較好抓，今天配球策略是直球和變化球比例各半，讓對手不好猜。

黃保羅透露，這幾天有請教從事運科教學的學長范玉禹，針對揮臂軌跡有調整小細節，也有他聊一下怎麼樣會比較好，得到一些建議，效果滿好的。

范玉禹曾效力富邦悍將，去年1月宣告任意引退後華麗轉身，現任台中「擊速棒球學院」教練和電視台球評，以不同身分繼續在棒球界耕耘。

這場黃保羅只送出1K，他說，這幾場結果不太好，用球數太多，教練團跟他說積極進攻好球帶，雖然今天有4次保送，好在自己有控制住場面，捕手戴培峰有提醒他，投球節奏慢一點。

回顧上半季表現，黃保羅說，表現落差有點大，得點圈有人停損點沒做好，讓對手連續安打或把自己投倒，上半季最後一場先發多做一點嘗試，直球、曲球和指叉球交互搭配，效果滿好的，希望下半季能繼續維持。

富邦悍將先發投手黃保羅。（記者塗建榮攝）富邦悍將先發投手黃保羅。（記者塗建榮攝）

富邦悍將先發投手黃保羅。（記者塗建榮攝）富邦悍將先發投手黃保羅。（記者塗建榮攝）

富邦悍將先發投手黃保羅。（記者塗建榮攝）富邦悍將先發投手黃保羅。（記者塗建榮攝）

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