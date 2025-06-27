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中職》「本來我今天要去開球的⋯」 陳傑憲神自嘲有原因

2025/06/27 22:47

陳傑憲。（統一獅提供）陳傑憲。（統一獅提供）

〔記者龔乃玠／嘉市報導〕「本來我今天要去開球的⋯」統一獅隊長陳傑憲今在MVP舞台提到赴美開球風波，逗笑7314名觀眾，他表示不是自嘲或開玩笑，「確實有這個風波，如果我真的不在球隊，真的就是在開球⋯」

陳傑憲原本受邀於6月28日前往芝加哥，擔任大聯盟白襪隊「台灣日」活動的開球嘉賓，由於屆時中職還有補賽，獅隊也還有賽程，引發選手不應於球季中離隊的批評，最終陳傑憲在11日主動婉拒邀約。

陳傑憲直言，過程中一定有好和不好的輿論，今天在球場上有這樣的表現，很感謝自己和隊友的努力，也感謝上天給予這麼好的運氣，「剛好在這一天，讓我們拿到重要的1勝，畢竟球隊這幾場狀況比較不好，很開心能跳出來幫助球隊。」

從月中就遭遇不小的「得點圈低潮」的隊長陳傑憲，首局就敲出先馳得點的2分安打，一棒終結逾2週得點圈連續8打數無安打的低潮，2局下再夯出3分彈，成為2008年布雷以來、又有前2局猛灌至少5分打點的統一打者。

另一位復甦的打者是「小黑」邱智呈，賽前遇上生涯最長的連續16打數無安打，打擊率從2成77下修至2成56，形成前、中段打線的斷層，但總教練林岳平依然信任這位去年安打王，持續擺在二棒等待他調整回來，果真繳出猛打賞。

昨天吞下3連敗的賽後，陳傑憲跟邱智呈互相勉勵，預言隔天2人都會是關鍵的打者，陳傑憲很感謝邱智呈的上壘，才能達成生涯單場最多的6分打點。餅總直言，兩人是球隊攻勢的啟動者，不管是上壘或打分數，「我們還是要依賴他們的高安打率。」

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