TPBL冠軍賽》砍26分仍無力在高雄封王 林書豪：我們用盡全力了

新北國王林書豪第四節投下關鍵追平分。（記者李惠洲攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕系列賽以3：2聽牌的新北國王，今在總冠軍賽第6戰和高雄海神廝殺到延長賽後敗下陣來，今天繳出全隊最高26分的林書豪表示，大家都已經用盡全力了，但可惜沒有贏下來。

海神今天在上半場打完僅取得2分領先，易籃後曾拉出一波14：2攻勢，最多取得16分領先，但國王展現進攻實力，末節迎頭趕上，並靠著林書豪在終場前21秒的三分球，追成99：99平手，而握有最後一擊的海神沒能把握，只能眼看對手逼出延長賽。海神在延長賽打得相對強勢，艾德和克雷格輪流得分，加上關鍵時刻國王失誤增加，無力在對方主場登基。

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國王今天6人得分上雙，林書豪繳出全隊最高26分、8助攻，奧帝22分、8籃板，曼尼高16分、9籃板，全隊出現25次失誤，種下敗因。對於球隊今天表現，國王主帥萊恩表示，海神這場打得很好，「三分球命中率很高，他們也把應該做的事情做好，我們這場有點失誤太多。」但他也提到，球員在這場比賽表現很冷靜，「不管是被推、被拉、被撞，在裁判只給口頭警告沒有犯規之下，我們球員依舊能保持冷靜，倒在地上後再站起來，持續保持動力。」

林書豪則說：「這是非常高強度、很好看的籃球，相信大家都可以感受，我們兩邊都很拚，這就是我為什麼想要打籃球，我們今天是用全力去打，但可惜沒有贏。」

新北國王林書豪。（記者李惠洲攝）

高雄海神擊敗新北國王。（記者李惠洲攝）

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