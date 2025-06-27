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TPBL冠軍賽》「瘋狗防守」引球迷熱議 蘇文儒：把人守住比得分更有成就

2025/06/27 23:12

高雄海神蘇文儒。（記者李惠洲攝）高雄海神蘇文儒。（記者李惠洲攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕高雄海神大鎖蘇文儒總冠軍戰系列賽表現出色，今天關鍵第6戰他無論攻守都有搶眼表現，提到自己的防守表現，他笑說：「把人守住比得分更有成就感。」

海神在T1元年奪下隊史首冠，當時已在陣中的蘇文儒因受傷沒能參與，這是他首次踏上總冠軍賽舞台，但他無論攻守都有出色發揮，今天他三分球7投4中，拿下14分、5籃板、3助攻。對於自己的表現，蘇文儒說：「不管延長賽還是前4節，我的心態都一樣，積極去爭搶每顆球也勇敢出手，不是只有延長賽有好表現才能贏球，每一分每一秒都要很專注才能贏下比賽。」

面對輸球就得打包的高張力賽事，蘇文儒透露，其實大家在練球時刻意不去談比賽，反而是聊場外的話題或是好笑趣事，不要讓自己這麼有壓力。雖然系列賽不被看好，但海神仍展現強大韌性，和對手激戰6場，並且逼出第7戰，蘇文儒說 ：「其實外界不看好，反而變成我們的動力。」

值得一提的是，國王今天已做好封王準備，第4節不少國王球迷已經拿好彩帶，甚至在第4節結束進入延長賽前，有球迷把彩帶丟出來，蘇文儒透露，其實他有看到球迷丟東西到場內，但是後來國王曼尼高又丟回觀眾席時，他才發現是黃色彩帶，即便如此，他依舊很淡定，「當下沒多想，只是專注在場上，並未受影響。」

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