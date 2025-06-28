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桌球》台灣隊苦戰5點惜敗中國無緣爭冠 郭冠宏獨拿兩點成為亮點

2025/06/28 07:00

郭冠宏擊退中國隊孫楊、溫瑞博，兩度幫助台灣隊扳平戰局。（取自WTT官網）郭冠宏擊退中國隊孫楊、溫瑞博，兩度幫助台灣隊扳平戰局。（取自WTT官網）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕16歲的「郭董」郭冠宏在2025年亞洲青少年桌球錦標賽U19歲組男子團體4強賽獨拿兩點，兩度幫助台灣隊扳平戰局，但台灣隊在歷經超過3個半小時的「跨日大戰」後，仍以2:3敗給尋求衛冕的中國隊，和印度隊並列銅牌。

台灣隊4強對決中國隊，世界排名73的張佑安在第一點對抗激戰5局後，以2:3不敵世界排名33的溫瑞博；世界排名72的郭冠宏隨後拍馬上陣，對上2023年奪下世青U15男單冠軍的中國削球新秀孫楊，雙方兩週前才在WTT史高比耶挑戰賽交手，當時小郭大戰5局才逆轉孫楊中止對戰2連敗，這回再度交鋒一樣殺得難分難解，前4局不分軒輊，決勝局，小郭克服開局1:3落後，以10:7搶先聽牌，孫楊雖然連續化解兩個賽末點，但決勝時刻，小郭正手接發球出其不意的送到對手中路，11:9驚險獲勝，幫助台灣隊扳回一城。

關鍵的第三點對抗，徐絃家在局數2:1領先，第4局也取得9:4優勢下，被對手打出一記幸運的擦網球後，氣勢急轉直下，一口氣連丟7分，以9:11、7:11連掉2局，2:3遭左手持拍的李和宸逆轉。

危急時刻，郭冠宏再度挺身而出，面對剛獲得史高比耶挑戰賽亞軍的溫瑞博，兩度在局數落後下扳平。決勝局，小郭在9:6領先下雖被追到9平，但關鍵時刻溫瑞博連續回球失誤，郭冠宏有驚無險以11:9拿下，也將中國隊逼進決勝的第五點。

張佑安去年在波德戈里察青少年挑戰賽曾以0:3不敵孫楊，但這回首局就打出氣勢，11:3輕鬆拿下，不料第二局起風雲變色，孫楊以11:6、11:8連下兩局，關鍵第4局，張佑安在開局5:2領先下突然遭遇亂流，被對手打出一波8:2的反擊，反倒以7:10落後，最終以8:11飲恨。

U19女子團體賽，台灣隊在4強賽同樣遭遇中國隊，三大主力葉伊恬、陳忞昕、鄭樸璿，也分別敗給覃予萱、縱歌曼和姚睿軒，和南韓隊並列銅牌。

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