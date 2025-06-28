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MLB》「投手大谷」明先發戰皇家有望投不只1局？道奇主帥給出答案

2025/06/28 07:47

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇二刀流巨星大谷翔平明天將要先發登板對決皇家，先前2次登板都只投1局的大谷，明天是否有望投到第2局？道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也做出回應。

「投手大谷」本季已出賽2場，都是擔任只投1局的開局投手，送出2次三振，防禦率4.50。明天大谷將生涯首度在皇家主場考夫曼球場（Kauffman Stadium）登板，預計退場後將交給卡斯帕里烏斯（Ben Casparius）進行主要長中繼的工作。

道奇總教練今天賽前受訪表示，如果明天大谷能投到第2局，那會像是額外獎勵，雖然投球量需要考量，但球隊仍會視情況來調整，決定讓他是否投完1局後續投。

大谷前兩次掛帥先發，退場後卡斯帕里烏斯都會接手長中繼的角色。對此羅伯斯表示，這只是剛好讓卡斯帕里烏斯登板的時間都搭上大谷的先發日，而卡斯帕里烏斯也一直保持願意接受各種任務的心態，對於球隊要求非常彈性與配合。

昨天明星賽第一階段票選出爐，大谷連續5年擔任先發指定打擊，道奇共7人進入第二階段票選。羅伯斯也表示感到驕傲，「這是很棒的事，如果能有5到7人入選明星賽，那就太好了。」

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