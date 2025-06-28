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MLB》暴力炸裂！大谷翔平本季第29轟出爐 續寫史上最狂核彈頭壯舉

2025/06/28 08:22

大谷翔平。（資料照）大谷翔平。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天展開與皇家系列賽，日本巨星大谷翔平首局首打席開轟，連續2場比賽炸裂、近5戰4轟，幫助球隊1：0先馳得點。

大谷翔平今1局上逮中皇家新秀左投卡麥隆（Noah Cameron）的內角78.1英哩變速球，敲出中、右外野方向陽春砲，擊球初速110.4英哩（177.6公里），飛行距離429英呎，本季第29轟出爐，持續穩居國聯全壘打王，距離大聯盟全壘打王羅里（Cal Raleigh）的32轟也只差3轟。

根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，大谷翔平在球隊前83場比賽敲出29轟，比1996年的安德森（Brady Anderson）還要多3轟，寫下歷史之最。

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