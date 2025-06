MLB》暴力炸裂！大谷翔平本季第29轟出爐 續寫史上最狂核彈頭壯舉

大谷翔平。(資料照)

〔體育中心/綜合報導〕道奇今天展開與皇家系列賽,日本巨星大谷翔平首局首打席開轟,連續2場比賽炸裂、近5戰4轟,幫助球隊1:0先馳得點。

大谷翔平今1局上逮中皇家新秀左投卡麥隆(Noah Cameron)的內角78.1英哩變速球,敲出中、右外野方向陽春砲,擊球初速110.4英哩(177.6公里),飛行距離429英呎,本季第29轟出爐,持續穩居國聯全壘打王,距離大聯盟全壘打王羅里(Cal Raleigh)的32轟也只差3轟。

根據數據專家藍斯(Sarah Langs)指出,大谷翔平在球隊前83場比賽敲出29轟,比1996年的安德森(Brady Anderson)還要多3轟,寫下歷史之最。

Most home runs out of leadoff spot in team’s first 83 games:



2025 Shohei Ohtani: 29

1996 Brady Anderson: 26

2024 Gunnar Henderson: 25

2017 George Springer: 24 https://t.co/PMSQwlUYdA