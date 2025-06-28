MLB》洋基26歲新星5局飆7K無失分奪勝！「法官」3支0吞2K陷低潮

沃倫。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天對決運動家，26歲先發右投沃倫（Will Warren）繳出5局7K無失分好投，幫助洋基3：0完封運動家，收下2連勝。

沃倫去年迎來大聯盟初登板，不過只累積6場出賽投22.2局，因此今年仍有新秀資格。儘管4月和5月成績起伏，但進入6月份後表現越來越穩，今天面對運動家投5局只被敲2安，投出4次保送，飆出7次三振無失分，收下本季第5勝，防禦率也降至4.37。沃倫6月5場先發，28.1局送出34K，防禦率僅2.86。

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洋基打線今天只出現4支安打，不過2局下奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）就敲出陽春砲，本季第12轟幫助球隊先馳得點，加上貝林傑（Cody Bellinger）與拉梅修（DJ LeMahieu）在3、4兩局的適時安打，洋基就以3：0捍衛主場。

然而洋基當家球星「法官」賈吉（Aaron Judge）持續低潮，今天3打數又是繳白卷，還吞下2次三振，僅靠著1次四壞保送上壘，賽後打擊率下滑至0.358，攻擊指數1.170。賈吉6月火力不振，打擊三圍僅.256/.379/.547，敲出7轟，與5月打擊三圍.364/.453/.798、 轟有著明顯差距。

賈吉。（美聯社）

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