MLB》金鶯22：8逆轉光芒125年最狂！菅野智之5局挨3轟失7分仍奪勝

菅野智之。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金鶯今天火力全開，以22：8打爆光芒，即便金鶯35歲日籍投手菅野智之先發5局就狂失7分，但最終仍收下本季第6勝。

菅野智之今天狀況欠佳，2局上遭到光芒一頓爆打，被阿蘭達（Jonathan Aranda）、J.洛爾（Josh Lowe）與B.洛爾（Brandon Lowe）敲出3轟單局痛失6分；不過金鶯2局下馬上幫他追回4分，3局下又補上1分，雙方頓時僅剩下1分差。

請繼續往下閱讀...

菅野智之4局上又被B.洛爾敲安失掉第7分，5局上續投沒有再丟分；而金鶯打線今天也全力支持菅野智之，5局下得3分直接以8：7逆轉戰局，也讓菅野智之成為勝投候選人。之後金鶯攻勢一發不可收拾，6局下再添3分，7局下添4分，8局下更是一口氣猛灌7分，全場狂敲21安包含4轟，終場22：8血洗光芒。

菅野智之此役先發5局用86球有54顆好球，被敲出多達9支安打包含3轟，失掉7分全是自責分，寫下旅美生涯最慘一役，另送出2次三振與1次保送，賽後防禦率上漲至4.06，但在隊友火力支援下仍幸運收下本季第6勝。

根據數據專家藍斯（Sarah Langs）藍斯指出，金鶯此役以14分差獲勝，是過去125年以來單場曾落後至少6分的球隊中，所上演的最大筆分逆轉勝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法