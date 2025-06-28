MLB》7.65億史上最貴索托瘋狂趕進度！近7戰6轟追平名人堂傳奇偉業

索托。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會在休季以15年7.65億美元史上最大合約簽下明星強打索托（Juan Soto），開季不順的他近期手感發燙也瘋狂趕進度，今天面對海盜敲出本季第20轟，也寫下歷史紀錄。

大都會今天以１：９不敵海盜，唯一的1分就是索托在4局上敲出的陽春砲，當時他鎖定海盜明星右投凱勒（Mitch Keller）的82.7英哩橫掃滑球，敲出中外野平射砲，本季第20轟出爐，擊球初速106.7英哩，飛行距離416英呎。

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Juan Soto hits his 20th home run of the season



He has 11 HRs in June pic.twitter.com/ZpwvelvjwW — MLB （@MLB） June 28, 2025

索托今天2打數1安打，選到1次保送。根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，索托在27歲以前累積106場開轟又選保送的比賽，追平名人堂傳奇球星馬修斯（Eddie Mathews）並列史上第3，下個紀錄要挑戰史上第2福克斯（Jimmie Foxx）的114場。

開季低迷的索托逐漸回溫，近7戰已經狂敲6發全壘打，單月更是夯了11轟，打擊三圍.329/.491/.768。本季索托出賽82場，打擊三圍.259/.397/.514，攻擊指數0.911，累積20轟、46分打點，選到68次四壞保送。

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