MLB》7.65億史上最貴索托瘋狂趕進度！近7戰6轟追平名人堂傳奇偉業

索托。(美聯社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕大都會在休季以15年7.65億美元史上最大合約簽下明星強打索托(Juan Soto),開季不順的他近期手感發燙也瘋狂趕進度,今天面對海盜敲出本季第20轟,也寫下歷史紀錄。

大都會今天以1:9不敵海盜,唯一的1分就是索托在4局上敲出的陽春砲,當時他鎖定海盜明星右投凱勒(Mitch Keller)的82.7英哩橫掃滑球,敲出中外野平射砲,本季第20轟出爐,擊球初速106.7英哩,飛行距離416英呎。

請繼續往下閱讀...

Juan Soto hits his 20th home run of the season



He has 11 HRs in June pic.twitter.com/ZpwvelvjwW