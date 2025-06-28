NBA》天才狀元前鋒降臨獨行俠 主帥想讓他打控球

選秀狀元佛拉格（中）加盟獨行俠。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕今年NBA選秀落幕，獨行俠沒意外以狀元籤選進杜克大學天才前鋒佛拉格（Cooper Flagg），而對於這位外界評價場上處理球超齡成熟的新人，總教練奇德（Jason Kidd）倒是有個意外的想法，想讓他打看看控球後衛。

選進佛拉格後，他預計會和獨行俠一起出戰7月拉斯維加斯夏季聯賽，總教練奇德在記者會上透露計畫，希望多把球權交給佛拉格處理，看看他可以交出什麼樣成績單。

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奇德說，在他的觀念裡面並不是很注重球員打的位子，甚至想讓佛拉格擔任控球後衛試看看，奇德表示，他想看看把佛拉格擺在不習慣的位子，佛拉格會如何反應，看看他是否可以掌控整個比賽節奏。

「我認為他會給出正面反應，就算失敗也沒有關係，失誤也沒有關係，這些我們都已經聊過了。」奇德在記者會上說道，不過奇德也表示，他還是會把佛拉格擺在2、3號位，偶爾支援一下4號位，這些都是佛拉格過去習慣的位子。

對於進入聯盟的挑戰，佛拉格說他希望可以完成多元化的任務，球隊陣容並沒有那麼強調位子分工，很多球員可以做到很多事情，這也是獨行俠的一大優勢，他會盡他所能去幫助球隊贏球。

過去奇德就有將前鋒改造成控球的例子，當年他執掌公鹿兵符時，曾讓「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）出任控球前鋒，奇德回憶說，儘管一開始「字母哥」不適應碰壁，但他還是願意把球拿回來，繼續控場。

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