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MLB》大谷翔平開轟超越名人堂傳奇紀錄！還敲三壘安打助道奇5連勝

2025/06/28 11:01

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天對上皇家敲出本季第29轟，持續穩坐國聯全壘打王，終場道奇5：4險勝，收下近期5連勝。

大谷翔平今首局首打席逮中皇家新秀左投卡麥隆（Noah Cameron）的內角78.1英哩變速球，敲出中、右外野方向陽春砲，擊球初速110.4英哩（177.6公里），飛行距離429英呎，本季第29轟出爐，幫助道奇先馳得點。

根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，大谷翔平在球隊前83場比賽敲出29轟，比1996年的安德森（Brady Anderson）還要多3轟，寫下歷史之最；此外，大谷在球隊前83場敲29轟，超越1955年名人堂球星施耐德（Duke Snider）28轟，創下隊史最狂紀錄。

皇家1局下靠著培瑞茲（Salvador Perez）敲安追平，2局上馬恩西（Max Muncy）敲出3分砲，本季第13轟幫助道奇要回領先。然而好景不常，道奇先發右投梅伊（Dustin May）2局下又狂失3分，包含被皇家當家球星小惠特（Bobby Witt Jr.）夯2分砲，此役他投4局被敲6安失4分，送出3K、3BB，賽後防禦率4.68。

不過5局上道奇再度展開反攻，大谷翔平無人出局一壘有人敲出適時三壘安打追平比分，也把卡麥隆打退場。下一棒貝茲（Mookie Betts）又敲出中間穿越安打送回大谷，道奇也以5：4超前。後續道奇牛棚動用5人合力守成，道奇奪下系列賽首勝，在客場奪下5連勝。

大谷翔平今天3打數2安打，包含1轟與本季第7支三壘安打，選到1保送，吞下1次三振，賽後打擊率0.295，攻擊指數1.045。

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