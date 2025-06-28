中職》冷→熱→冷 上半季3個時期全壘打產量大幅波動

上半季3個時期全壘打產量大幅波動。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕中職上半季賽程即將接近尾聲，值得一提的是，上半季全聯盟的全壘打產量可以細分成3個時期，從初期的靜如止水，到中期的絢爛，再到近期又歸於平淡，宛如洗三溫暖。

攤開數據，從開季3月29日至4月28日，期間全聯盟場均只有0.71轟，長打率3成37，洋投防禦率2.52，土投防禦率3.42，投高打低態勢鮮明。

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只是，從4月29日至6月10日，這段期間全聯盟場均衝到1.53轟，長打率也飆高到4成05，洋投防禦率3.36，土投防禦率4.88，打者表現明顯強勢許多。

結果，6月11日至昨天賽後為止，這時期場均全壘打降至0.91轟，長打率降至3成44，洋投防禦率2.75，土投防禦率3.51，各項投打數據與開季前1個月相近；在半個球季3個時期全壘打產量、長打率、防禦率大幅波動，放眼中職36年歷史算是相當少見的狀況。

聯盟在6月10日晚上公布本季比賽用球恢復係數為0.547，符合0.540至0.560的規範。

★中職上半季3個時期各項數據

期間 場數 全壘打 場均全壘打 打擊率 長打率 洋投防禦率 土投防禦率

3/29-4/28 61 43 0.71 0.248 0.337 2.52 3.42

4/29-6/10 79 121 1.53 0.276 0.405 3.36 4.88

6/11-6/27 34 31 0.91 0.257 0.344 2.75 3.51

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