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高球》陶氏錦標賽第2輪 林子涵組合並列第9晉級

2025/06/28 11:11

林子涵。（資料照）林子涵。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕總獎金330萬美元（約9564萬台幣）的陶氏錦標賽今天進行第2回合，台灣女將林子涵搭檔英格蘭好手夏朵芙（Jodi Ewart Shadoff）合力繳出65桿，以兩回合低於標準桿8桿，暫時並列第9名，順利晉級；美國好手卡普秋（Jennifer Kupcho）、愛爾蘭女將瑪奎爾（Leona Maguire）繳出60桿，以低於標準桿13桿，獨居第1。

陶氏錦標賽為兩人一組團體賽，這次共有5名台將、分成3組參賽，去年獲得並列第8的徐薇淩這次和「微笑球后」曾雅妮聯手出擊，錢珮芸搭配李旻，林子涵則和英格蘭女將夏朵芙聯手。賽事規則為第1、3回合打四人兩球（同隊2人輪流打同一球），第2、4回合打四人四球（同隊2人各自擊球，取較佳桿數）。

林子涵和夏朵芙在第1輪合力繳出67桿，暫居並列第2，和領先者僅1桿差距。今天在四人四球部分，兩人各自擊球，林子涵抓3鳥、吞2柏忌，夏朵芙則是抓3鳥吞1柏忌，取每一洞較佳桿數情況下，兩人一共抓下5博蒂，最終以65桿繳卡，暫時並列第9名。

另外兩組台將，徐薇淩和曾雅妮抓下4博蒂、吞1柏忌，繳出67桿，而錢珮芸和李旻則是抓5鳥、繳出65桿，但兩組人馬都以總桿138桿、並列41名，遭到淘汰。

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