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中職》11勝0敗的超人力霸王主題日 統一獅公布票價和贈品

2025/06/28 11:51

統一獅今天公布7月25-27日大巨蛋舉辦的超人力霸王聯名主題日票價資訊。（統一獅提供）統一獅今天公布7月25-27日大巨蛋舉辦的超人力霸王聯名主題日票價資訊。（統一獅提供）

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅今天公布7月25-27日大巨蛋舉辦的超人力霸王聯名主題日票價資訊，連續3天將推出不一樣票價及專屬贈品，獅球團指出，為吸引家庭族群闔家進場同樂，也特別規劃家庭席三人套票及家庭席四人套票。

統一獅公布的本次系列贈品以戶外生活周邊為設計，其中包括聯名折疊自動傘、舒適毛毯、露營椅、杯墊組、手提袋、收納箱，依據不同日期及座位區，讓球迷搶先收藏。

超人力霸王聯名是獅隊傳奇級的主題日，因為從2018年舉辦以來4個球季，球隊戰績是11勝0敗，包括1場完全比賽和無安打比賽。只是今年的主題日3連戰將強碰苦手的中信兄弟，勝率100%的紀錄受到挑戰。

統一獅今天公布7月25-27日大巨蛋舉辦的超人力霸王聯名主題日票價資訊。（統一獅提供）統一獅今天公布7月25-27日大巨蛋舉辦的超人力霸王聯名主題日票價資訊。（統一獅提供）

統一獅今天公布7月25-27日大巨蛋舉辦的超人力霸王聯名主題日票價資訊。（統一獅提供）統一獅今天公布7月25-27日大巨蛋舉辦的超人力霸王聯名主題日票價資訊。（統一獅提供）

統一獅今天公布7月25-27日大巨蛋舉辦的超人力霸王聯名主題日票價資訊。（統一獅提供）統一獅今天公布7月25-27日大巨蛋舉辦的超人力霸王聯名主題日票價資訊。（統一獅提供）

統一獅今天公布7月25-27日大巨蛋舉辦的超人力霸王聯名主題日票價資訊。（統一獅提供）統一獅今天公布7月25-27日大巨蛋舉辦的超人力霸王聯名主題日票價資訊。（統一獅提供）

統一獅今天公布7月25-27日大巨蛋舉辦的超人力霸王聯名主題日票價資訊。（統一獅提供）統一獅今天公布7月25-27日大巨蛋舉辦的超人力霸王聯名主題日票價資訊。（統一獅提供）

統一獅今天公布7月25-27日大巨蛋舉辦的超人力霸王聯名主題日票價資訊。（統一獅提供）統一獅今天公布7月25-27日大巨蛋舉辦的超人力霸王聯名主題日票價資訊。（統一獅提供）

統一獅今天公布7月25-27日大巨蛋舉辦的超人力霸王聯名主題日票價資訊。（統一獅提供）統一獅今天公布7月25-27日大巨蛋舉辦的超人力霸王聯名主題日票價資訊。（統一獅提供）

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統一獅今天公布7月25-27日大巨蛋舉辦的超人力霸王聯名主題日票價資訊。（統一獅提供）統一獅今天公布7月25-27日大巨蛋舉辦的超人力霸王聯名主題日票價資訊。（統一獅提供）

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