統一獅拚上半季封王、TPBL總冠軍賽G7生死戰 今日賽事預告與轉播

早安,自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播!

大聯盟轉播方面,太空人在主場迎戰小熊,太空人推出麥卡勒(Lance McCullers Jr.)面對小熊右投瑞伊(Colin Rea);勇士在主場迎戰費城人,勇士派出右投史溫倫巴克(Spencer Schwellenbach),碰上費城左投魯薩多(Jesus Luzardo);天使在主場迎戰國民,天使老將韓德瑞克斯(Kyle Hendricks),面對國民投手索羅卡(Michael Soroka)。

中職方面,樂天桃猿在桃園球場碰上統一獅,這場是保留比賽。獅隊將派21歲左腕林詔恩續投這場1:0領先的保留比賽。獅隊只要贏球就能奪得上半季冠軍。

中信兄弟將在洲際球場面對台鋼雄鷹,兄弟推出洋投李博登,台鋼派出本土左投江承諺;富邦悍將在新莊球場面對味全龍,悍將派出本土左投陳仕朋,面對味全洋投鋼龍。

TPBL總冠軍賽第7戰生死戰,系列賽雙方戰成3:3平手,新北國王將在新莊體育館面對高雄海神,究竟是國王能奪冠、還是海神逆轉摘冠?敬請鎖定轉播。

MLB

07:00 小熊 VS 太空人 緯來體育

07:10 費城人 VS 勇士 愛爾達體育1台

09:30 國民 VS 天使 東森洋片

(D-LIVE 09:00)道奇 VS 皇家 華視

(D-LIVE 10:00)道奇 VS 皇家 愛爾達體育1台

日職

13:00 橫濱DeNA VS 讀賣巨人 DAZN 1、DAZN 3

13:00 日本火腿 VS 西武獅 DAZN 2

中職

17:00 台鋼雄鷹 VS 中信兄弟 緯來體育

17:00 味全龍 VS 富邦悍將 MOMO TV、愛爾達體育2台

17:00 統一獅 VS 樂天桃猿 DAZN 2

TPBL總冠軍賽

17:00 高雄海神 VS 新北國王 總冠軍賽G7

轉播:緯來育樂、YouTube

F1 世界一級方程式賽車

20:30 F1正賽-奧地利站

轉播:緯來體育、愛爾達體育1台

美國羽球公開賽

(台灣時間6月30日)凌晨1:00 美國公開賽 決賽

轉播:愛爾達體育3台

國際足總俱樂部世界盃

(台灣時間6月30日凌晨00:00) 巴黎聖日耳曼 VS 邁阿密國際

轉播:DAZN 2

