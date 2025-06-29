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統一獅拚上半季封王、TPBL總冠軍賽G7生死戰 今日賽事預告與轉播

2025/06/29 06:40

林書豪。（資料照，記者廖振輝攝）林書豪。（資料照，記者廖振輝攝）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟轉播方面，太空人在主場迎戰小熊，太空人推出麥卡勒（Lance McCullers Jr.）面對小熊右投瑞伊（Colin Rea）；勇士在主場迎戰費城人，勇士派出右投史溫倫巴克（Spencer Schwellenbach），碰上費城左投魯薩多（Jesus Luzardo）；天使在主場迎戰國民，天使老將韓德瑞克斯（Kyle Hendricks），面對國民投手索羅卡（Michael Soroka）。

中職方面，樂天桃猿在桃園球場碰上統一獅，這場是保留比賽。獅隊將派21歲左腕林詔恩續投這場1：0領先的保留比賽。獅隊只要贏球就能奪得上半季冠軍。

中信兄弟將在洲際球場面對台鋼雄鷹，兄弟推出洋投李博登，台鋼派出本土左投江承諺；富邦悍將在新莊球場面對味全龍，悍將派出本土左投陳仕朋，面對味全洋投鋼龍。

TPBL總冠軍賽第7戰生死戰，系列賽雙方戰成3：3平手，新北國王將在新莊體育館面對高雄海神，究竟是國王能奪冠、還是海神逆轉摘冠？敬請鎖定轉播。

MLB

07：00 小熊 VS 太空人 緯來體育
07：10 費城人 VS 勇士 愛爾達體育1台
09：30 國民 VS 天使 東森洋片

（D-LIVE 09：00）道奇 VS 皇家 華視
（D-LIVE 10：00）道奇 VS 皇家 愛爾達體育1台

日職

13：00 橫濱DeNA VS 讀賣巨人 DAZN 1、DAZN 3
13：00 日本火腿 VS 西武獅 DAZN 2

中職

17：00 台鋼雄鷹 VS 中信兄弟 緯來體育
17：00 味全龍 VS 富邦悍將 MOMO TV、愛爾達體育2台
17：00 統一獅 VS 樂天桃猿 DAZN 2

TPBL總冠軍賽

17：00 高雄海神 VS 新北國王 總冠軍賽G7

轉播：緯來育樂、YouTube

F1 世界一級方程式賽車

20：30 F1正賽-奧地利站

轉播：緯來體育、愛爾達體育1台

美國羽球公開賽

（台灣時間6月30日）凌晨1：00 美國公開賽 決賽　

轉播：愛爾達體育3台

國際足總俱樂部世界盃

（台灣時間6月30日凌晨00：00） 巴黎聖日耳曼 VS 邁阿密國際

轉播：DAZN 2

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