中職》樂天昨戲劇性遭「再見刺殺」輸球 古久保為一事攬責：這樣不行

樂天桃猿總教練古久保健二。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕昨樂天桃猿1:2敗給中信兄弟，上半季確定無緣爭冠。9局下，原本敲安的新秀陳佳樂，搶攻二壘遭對方轉傳觸殺出局，戲劇性成為比賽的最後一個出局數。

比賽結束當下，樂天桃猿總教練古久保健二一度向裁判比出申請重播輔助判決的手勢，但未獲裁判受理，比賽就此結束。

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今天受訪，古久保健二透露，當下裁判告知，2出局時10秒內必須提出申請，當下已經超過時間。古久保說：「雖然其實感覺應該還沒到時間，但裁判是這樣解釋。往後也會有這種狀況，當時是自己沒有先冷靜下來、是自己的失誤。」

古久保認為，陳佳樂繞過一壘時，是在哪個位置？是停下來還是仍有動能？都是狀況判斷的一部分，當時就算對方三壘手漏球，傳向一壘的話也不至於形成出局，「這些都是現在可以用講的說出來，但當下卻沒那麼多時間，是一瞬間的事，也是困難的地方，這就是經驗的累積。好跑壘跟判斷錯誤，其實是一線之隔，若當時是安全上壘，大概沒人會說什麼。」

解釋完當下狀況，古久保認為自己的責任在未能及時提出挑戰。古久保說：「佳樂敲安當下，在思考代跑跟後續代打人選，一瞬間慌掉了。自己這樣不行，挑戰完再驚嚇也都沒關係。」

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