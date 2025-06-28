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中職選秀》選秀即將登場 8大「怪投」出列！

2025/06/28 16:50

陳世展。（資料照，記者陳志曲攝）陳世展。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中職選秀將於後天登場，今年有180名球員報名，其中86名投手，包含8名低肩側投和下勾投手，更有2名「左側投」錢可倫和李景興，8大怪投能否雀屏中選備受關注。

其中，最受矚目者莫過於「東體潛水艇」陳世展，他是去年U18亞青冠軍國手，今年東體畢業投入選秀。出身綠島的陳世展在豐田少棒時期，因身材和力量受限，校長方穎豐建議他改練下勾投球，後來「勾」出一片天，球路陰柔詭異，他被看好選秀能獲球團指名。

陳世展的東體隊友黃宇昇，他在高一球速就能投到140公里，只是身高不夠高，高二在教練高龍偉的建議下改練低肩側投，今年玉山盃登板練投飆速150公里技驚四座，這次選秀他也可望獲球團青睞。另外，邱士展則是今年從善化高中畢業的低肩側投。

今年從國體大畢業的林萬益，和陳世展一樣採下勾投球，他在青少棒時期因打擊表現平平，國三有一次隊友練投時，他在旁邊用下勾投球跟他們鬧著玩，被總教練藍少文（前統一獅內野手）看到，沒想到教練叫他乾脆轉投手。過去一年來林萬益歷經桃園盃、梅花旗、大專聯賽、冬季聯盟、春季聯賽、台啤盃賽事洗禮，累積不少實戰經驗。

低肩側投的呂昱廷兩年前從普門中學畢業，當時不少球探建議他出來選秀，只是他評估實力還不夠，決定讀台體大磨練，去年入選U23世界盃國家隊，長期隨隊在海外征戰表現不俗，球路刁鑽又有尾勁，今年升大三暑假他決定挑戰職棒。

同樣出身台體大的蔣鎮宇投球有多樣出手點，包括上肩、4分之3側投、2分之1側投和下勾投球，號稱「千手觀音」，現效力新北市成棒隊，只是2023、2024年選秀都落榜，今年3度叩關盼能圓夢。

特別的是，嘉義大學三年級左投錢可倫，今年從文化大學畢業的左投李景興，兩人都是非常稀有的「左側投」，希望能用詭異投球姿勢，在選秀亂軍之中殺出一條血路。

黃宇昇。（資料照，記者林正堃攝）黃宇昇。（資料照，記者林正堃攝）

林萬益。（資料照，記者廖耀東攝）林萬益。（資料照，記者廖耀東攝）

呂昱廷。（資料照，記者林正堃攝）呂昱廷。（資料照，記者林正堃攝）

蔣鎮宇。（資料照，記者羅志朋攝）蔣鎮宇。（資料照，記者羅志朋攝）

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