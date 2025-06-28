日職》領9億約的前塞揚強投鮑爾兩戰狂失12分 「不知該怎麼辦...」

鮑爾。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕前大聯盟塞揚強投鮑爾（Trevor Bauer），本季以1年600萬美元合約（約新台幣1.97億、日圓9.3億）合約重回日職橫濱DeNA。鮑爾今天在客場東京巨蛋先發面對讀賣巨人，鮑爾主投5.1局失5分，橫濱DeNA終場以0比5敗給巨人軍。鮑爾吞本季第7敗。鮑爾賽後坦言，對自己的表現感到沮喪。

鮑爾前2局就出現4次保送，但沒有失分，第3局首度讓巨人軍3上3下。第4局1出局後，鮑爾被敲安、丟保送，2出局後讓對手攻佔二、三壘，鮑爾在滿球數的情況下丟155公里速球，被巨人球星丸佳浩敲二壘安打失掉2分。鮑爾第5局被敲一支二壘安打，不過沒有掉分。

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鮑爾續投第6局，巨人軍靠2安外加1次敬遠，1出局攻占滿壘，鮑爾被巨人混血好手歐可耶瑠偉敲中外野清壘三壘安打，也讓鮑爾被打退場。

總計鮑爾先發5.1局用104球，被敲7安，丟6次保送，賞5次三振，失掉5分，吞本季第7敗，賽後防禦率為4.13。鮑爾前一場在6月22日先發面對千葉羅德，僅投1局就狂失7分遭KO，近兩場先發共失掉12分。

日媒《日刊體育》報導，鮑爾坦言，「老實說，我不知道該如何表達，但我對自己感到憤怒和沮喪。雖然嘗試各種方法，但效果都不好。儘管我的奪三振率排在聯盟前段，但總是會被擊出安打。我覺得自己很謹慎攻擊好球帶的角落位置，但對手就是不揮棒，結果無法反映在表現上。儘管奪三振率高，被安打也很多，這種關聯性我完全無法理解。」

鮑爾也提到，這種失望和沮喪的感覺，過去也經歷很多，「但那時候逐漸透過各種方法，慢慢能看到一點希望，然而現在完全沒有那種感覺，有點像是看不到前方的處境。現在這樣的經歷，感覺是我過去從未有過的。」

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