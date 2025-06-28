中職》獅奪下值千金2連勝！ 兄弟逆轉封王出現變數

統一獅贏球。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅梅賽斯今天繳出生涯新高的8局無自責分，林安可生涯百轟助威，率隊以3：1擊敗富邦悍將，奪下重要的2連勝。

獅隊率先開啟攻勢，潘傑楷在2局下2出局敲安上壘，2好0壞起跑，被富邦洋投亞力士牽制傳一壘逮個正著，王念好傳球打到潘傑楷的頭盔，球直接彈到中右外野的中間，潘傑楷直接繞過三壘攻回本壘得分。

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林安可在4局下棒打富邦先發洋投亞力士，在2好1壞逮中變化球，一棒扛出中外野，達陣生涯百轟，亦是本季第11轟，拿著紀念看板回休息室，接受隊友載歌載舞地英雄式歡迎。他僅花523場是獅隊史第2快，僅次於蘇智傑的448場。

林安可開轟沒多久，另一地在洲際球場的台鋼中信之戰，恰巧魔鷹夯出2分砲，台南球場還特別在大螢幕放送，全場9577名球迷響起熱烈歡呼聲。

林安可開轟。（記者李惠洲攝）

富邦在7局上反攻，范國宸四壞上壘，王念好擊出二壘安打，加上中外野林佳緯處理球漏掉失誤，富邦跑回第1分。

即便隊友失誤導致失掉分數，獅隊先發洋投梅賽斯仍發揮王牌身手，力撐生涯新高的8局，僅被敲4支安打，狂飆8次三振，僅掉1分非自責，霸氣奪下本季第6勝，亦是獅隊巨大的1勝。

獅隊在爭冠期奪下2連勝，就看另一地洲際台鋼和兄弟之戰的賽果，如果中信輸球，統一只要明天贏下對樂天桃猿的保留比賽，將能奪下隊史第18座季冠軍。

台南球場電視牆播放台鋼魔鷹全壘打追平分，台南球迷一片歡呼。（記者李惠洲攝）

林安可開轟。（記者李惠洲攝）

統一獅洋投梅賽斯。（記者李惠洲攝）

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