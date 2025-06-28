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中職》36年來史上最慘！ 富邦悍將打破半季客隊最多敗紀錄

2025/06/28 19:25

富邦悍將洋投力亞士遇到亂流，四局下投出三個觸身球。（記者李惠洲攝）富邦悍將洋投力亞士遇到亂流，四局下投出三個觸身球。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕富邦悍將今晚帶著4連勝的高昂士氣南征，依舊無法克服「台南病」，2局下就因王念好失誤率先掉分，5局上還有劉俊豪的「謎之跑壘」自投羅網，導致雙殺結束攻勢，攻守「原形畢露」，終場以富邦1：3輸給統一獅，寫下聯盟歷史半季客隊最多敗的不名譽紀錄。

富邦近年在台南球場戰績差，屢屢敗在慘痛的守備，今年作客3戰都有失誤，特別是4月16日單場發生4次失誤。今晚潘傑楷在2局下2出局敲安上壘，2好0壞起跑，被亞力士牽制傳一壘逮個正著，王念好傳球卻打到潘傑楷的頭盔，球彈到中右外野的中間，讓他直接狂奔3個壘包得分，富邦開賽就陷入落後的沉重氛圍。

5局上，劉俊豪敲安上壘，周佳樂擊出一壘高彈跳球，劉俊豪不知為何沒往二壘衝刺，反而撲回一壘，讓陳鏞基踩壘包後順手觸殺，完成離奇的雙殺守備。

今晚是富邦上半季最後一場客隊比賽，依舊沒能阻止不名譽紀錄的誕生，確定以25敗刷新聯盟半季最多敗紀錄。此外，上半季作客只拿到5勝25敗，勝率1成67，追平2003年第一金剛的半季客隊最低紀錄。

★聯盟半季客隊最低勝率

排名 年份（半季） 球隊 勝率（勝-敗-和）

1 2025（上） 富邦 1成67（5-25）

1 2003（上） 第一 1成67（4-20）

3 2022（下） 統一 1成72（5-24-1）

4 2017（上） 富邦 2成（6-24）

4 2014（上） 中信 2成（6-24）

4 2003（下） 第一 2成（4-16-3）

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