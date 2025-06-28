晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平把首次遇到的對手武器球轟出大牆 震撼前道奇名將

2025/06/28 21:09

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天首局擊出陽春砲，本季第29轟出爐，全場2安2打點，幫助道奇在客場以5比4擊敗皇家。擔任球評的前道奇名將卡羅斯（Eric Karros）直言，大谷打首次對決的投手武器球轟出大牆，令人難以置信。

大谷翔平首局面對皇家25歲新人左投卡麥隆（Noah Cameron），這是雙方首次對決，球數來到2好1壞時，大谷鎖定對方整場首次丟出的78.1英里變速球，擊出右外野陽春砲。大谷這一轟的擊球初速為110.4英里（約178公里），飛行距離為429英尺（約131公尺），仰角35度。

大谷翔平這一發全壘打，讓擔任球評的前道奇名將卡羅斯（Eric Karros）相當訝異，指出大谷首打席開轟並不讓人驚訝，重點是球種選擇。

卡羅斯提到，卡麥隆上次登板面對教士隊，整場只對左打者丟一顆變速球，而大谷卻等著這顆變速球並做出反應，這完全搞不懂，「你告訴我翔平在等著這顆變速球？我的意思是，這真的會讓你搖頭嘆息」。

卡麥隆今年首度升上大聯盟，本季9場先發，拿到2勝4敗、防禦率2.79。卡麥隆本季主要使用的球種占比，分別是四縫線速度（28.2％）、變速球（19.3％）、滑球（17.6％）、曲球（17.5％）、卡特球（17.5％）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中