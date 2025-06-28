MLB》大谷翔平把首次遇到的對手武器球轟出大牆 震撼前道奇名將

大谷翔平。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天首局擊出陽春砲，本季第29轟出爐，全場2安2打點，幫助道奇在客場以5比4擊敗皇家。擔任球評的前道奇名將卡羅斯（Eric Karros）直言，大谷打首次對決的投手武器球轟出大牆，令人難以置信。

大谷翔平首局面對皇家25歲新人左投卡麥隆（Noah Cameron），這是雙方首次對決，球數來到2好1壞時，大谷鎖定對方整場首次丟出的78.1英里變速球，擊出右外野陽春砲。大谷這一轟的擊球初速為110.4英里（約178公里），飛行距離為429英尺（約131公尺），仰角35度。

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大谷翔平這一發全壘打，讓擔任球評的前道奇名將卡羅斯（Eric Karros）相當訝異，指出大谷首打席開轟並不讓人驚訝，重點是球種選擇。

卡羅斯提到，卡麥隆上次登板面對教士隊，整場只對左打者丟一顆變速球，而大谷卻等著這顆變速球並做出反應，這完全搞不懂，「你告訴我翔平在等著這顆變速球？我的意思是，這真的會讓你搖頭嘆息」。

卡麥隆今年首度升上大聯盟，本季9場先發，拿到2勝4敗、防禦率2.79。卡麥隆本季主要使用的球種占比，分別是四縫線速度（28.2％）、變速球（19.3％）、滑球（17.6％）、曲球（17.5％）、卡特球（17.5％）。

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