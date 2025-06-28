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中職》湯家豪擊出生涯首安 想起自培轉正眼眶泛淚

2025/06/28 19:49

台鋼雄鷹湯家豪。（記者廖耀東攝）台鋼雄鷹湯家豪。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕湯家豪前天首次升上一軍，昨天獲得生涯首場出賽，先發守二壘打第9棒，生涯首安不僅在7局上出爐，還交出4打數2安打1得分的表現，想到2021-23年連續3年參加中職選秀都落選，今年元月終於從自主培訓選手成為正式球員，擊出首安上壘後不禁眼眶泛淚。

湯家豪指出，7局上擊出生涯首安非常興奮，想到曾經無數次想像在一軍敲安的畫面，跑過一壘時終於體會「原來是這種感覺」，賽後被父母告知，在轉播上看到他仰望天空眼眶泛淚，「首安球在我包包裡，我會拿回去送給爸媽，謝謝他們對我的支持，他們看我擊出首安時怕吵到鄰居，還把家裡的玻璃門關起來。」

湯家豪表示，昨天賽前得知被排進先發名單，當下的心情其實很平靜，因為元月一起轉正的顏郁軒已經分享過生涯首場出賽的感受，王柏融、郭阜林都告訴他「你在二軍怎麼做，在一軍就怎麼做」，很開心繼顏郁軒之後，生涯首場出賽就擊出2支安打，「他比我厲害，還擊出首轟。」

湯家豪認為，雖然三度在選秀會落選，他卻沒有放棄挑戰職棒，除了聽取父親意見學涉獵其他領域，還培養出看書的興趣，這些經歷讓他更珍惜終於升上一軍的過程，「我的機會可能不比其他球員多，但我相信我有實力，只要持續做對的事情，珍惜每次可以表現的機會，總有一天會輪到我。」

台鋼雄鷹湯家豪。（記者廖耀東攝）台鋼雄鷹湯家豪。（記者廖耀東攝）

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