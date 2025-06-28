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中職》王順和單場4安+關鍵超前分！味全龍延長賽勝樂天桃猿

2025/06/28 20:59

味全龍王順和敲出二壘安打，帶有一分打點超前比分。（記者陳志曲攝）味全龍王順和敲出二壘安打，帶有一分打點超前比分。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕同樣無緣上半季的樂天桃猿和味全龍交手，樂天先發陳克羿7局好投卻無緣勝投，龍隊8局上單局3分追平。突破僵局制，龍隊吉力吉撈．鞏冠10局安打超前，10下卻又遭梁家榮敲安追平，11局靠著王順和關鍵安打，龍隊再次搶下領先，終場7:5贏球。

樂天打線首局就突破味全龍洋投龍聖，林政華、成晉連續安打，梁家榮選到保送，龍聖僅投10球就造成無人出局滿壘危機，林承飛安打、陳佳樂高飛犧牲打，各帶有1分打點。

林承飛近兩場比賽擔任先發游擊手，賽前被總教練古久保健二點名，希望他能在守備穩定的前提下，也慢慢提升打擊狀態。林承飛今天前兩打席都有表現，首局敲安後，3局下擊出陽春砲。

桃猿隊先發投手陳克羿本季第2場一軍出賽，前5局僅被擊出1安打，封鎖龍隊打線。6局上，王順和敲安、李凱威選到保送，陳克羿面對郭天信時，牽制失誤，龍隊才拿下1分。

而陳克羿今晚先發，投7局用89球，5次三振、僅被擊出2安打，失1分為非自責分，勝投候選人資格退場，但無關勝敗。

7局下，吳俊杰投球任內，游承勳選到保送，林政華擊出三壘安打，樂天再拿1分，這也是林政華本季第5支三壘打，追平林佳緯和邱智呈，並列聯盟最多。

龍隊8局面對前隊友呂詠臻反攻，曾聖安選到保送後，王順和擊出內野安打，李凱威的安打帶有1分打點，但搶攻三壘的王順和遭觸殺出局。郭天信接著敲安，龍隊再拿1分。

呂詠臻投不滿1局退場，陳冠宇接替，先故意保送吉力吉撈．鞏冠，卻被朱育賢擊出關鍵安打，龍隊要回追平分。此時，龍隊換上林智勝代打，擊出右外野深遠飛球遭接殺。

9局上，朱承洋登板，連抓2個出局數之後，被王順和、李凱威接連安打，張政禹擊出滾地球出局，朱承洋化解危機。

龍隊9下換上陳冠偉，樂天也換陳晨威代打，陳晨威纏鬥之後選到保送，董順傑意圖短打，但陳晨威成功盜壘進佔二壘，董順傑遭到三振。樂天換上賽前暫居打擊王的40歲老將林智平，擊出滾地球造成2出局，樂天再換代打，張閔勛飛球出局，進入延長賽。

突破僵局制10上，樂天推出賴胤豪登板，郭天信成功短打，將跑者送上三壘，吉力吉撈．鞏冠適時安打，龍隊取得領先。

10局下，龍隊推出李超守成，林政華短打，李超選擇傳三壘，成功刺殺跑者，讓猿隊的進攻形成1出局一壘有人，成晉接著敲安，樂天再次攻佔得點圈，梁家榮一棒追平，林泓育接著擊出雙殺打。

11局上，陳柏豪接替登板，劉基鴻滾地球成功護送代跑的劉俊緯上三壘，王順和此役的第5次打擊，敲出超前分二壘打，王順和今4支4、連同保送，5次打擊皆上壘。李凱威滾地球造成二壘手馮健庭失誤，張政禹接著敲安，又帶1打點。

11局下，郭郁政登板，任內被陳晨威敲安，一度造成一三壘有人危機，但力保不失。

味全龍王順和單場4安猛打。（記者陳志曲攝）味全龍王順和單場4安猛打。（記者陳志曲攝）

味全龍王順和敲出二壘安打，帶有一分打點超前比分。（記者陳志曲攝）味全龍王順和敲出二壘安打，帶有一分打點超前比分。（記者陳志曲攝）

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