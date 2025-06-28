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中職》被識破盜壘→直衝本壘攻分 神奇跑壘餅總直呼關鍵（影音）

2025/06/28 21:15

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅王牌和四番同心協力，梅賽斯一夫當關，貢獻生涯最長的8局無自責分，搭配四番林安可的生涯百轟，終場以3：1擊敗富邦悍將，加上另一地中信兄弟輸球，獅隊點亮魔術數字「M1」，最快明晚在桃園奪下第18座季冠軍。

獅隊有個幸運的開局。潘傑楷在2局下2出局上壘後欲盜壘，雖被亞力士的牽制逮個正著，未料王念好傳二壘打到潘傑楷的頭盔，球紮實彈到中右外野的中間，潘直接狂奔3個壘包先馳得點。

獅隊總教練林岳平直言，潘傑楷在跑壘失誤後，卻因為球彈到一個很微妙的位置，反而可以先得分，「這次跑壘為球隊開局取得很好的氣勢，以領先狀態去迎接比賽。」

獅隊是本季最會打先得分比賽的球隊，合計拿到27勝8敗，勝率7成71是六隊最高。梅賽斯力撐8局猛飆8K，只有在7局上因中外野手林佳緯處理球漏掉失誤掉1分非自責，奪下本季第6勝。

梅賽斯指出，知道這場比賽很重要，仍提醒自己保持平常心，積極進攻打者好球帶。餅總盛讚表現帶來很大的安定感，「在如此重要的比賽，能幫球隊守住8局的優勢。」

統一獅潘傑楷因富邦傳球失誤，衝回本壘得分。（記者李惠洲攝）統一獅潘傑楷因富邦傳球失誤，衝回本壘得分。（記者李惠洲攝）

統一獅潘傑楷因富邦傳球失誤，衝回本壘得分。（記者李惠洲攝）統一獅潘傑楷因富邦傳球失誤，衝回本壘得分。（記者李惠洲攝）

統一獅洋投梅賽斯。（記者李惠洲攝）統一獅洋投梅賽斯。（記者李惠洲攝）

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