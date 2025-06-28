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中職》台鋼擊退兄弟 陳柏清中繼好投獲選單場MVP讓洪總大讚

2025/06/28 21:31

台鋼雄鷹投手陳柏清獲得MVP。（記者廖耀東攝）台鋼雄鷹投手陳柏清獲得MVP。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕台鋼雄鷹今先靠魔鷹2分彈扳平比數，再攻出兩個3分大局擴大領先，以8：4逆轉擊敗中信兄弟，陳柏清中繼1.1局，只被打1支安打無失分，6局下化解失分危機保住球隊領先，今年首次獲選單場MVP，獲得總教練洪一中大讚：「找到一中繼的強力左投。」

魔鷹4局上抓黃博多第1球，一棒把比數扳成2：2，5局上吳念庭、張肇元接手相繼擊出二壘安打，台鋼以5：2首次超前，中信雖一度追到4：5只差1分，8局上林家鋐、王博玄連續安打追加3分，為台鋼奠定勝基。

吉田一將用90球投5.2局，被打8支安打失4分，本季2勝都取自中信，洪總指出，只要先發投手不要太離譜，打線都有機會追，前一場才3局就丟12分，連還擊的機會都沒有，以台鋼目前的狀況，先發投手不可能不失分，只要壓低分數，讓攻擊慢慢磨，就有機會反攻。

台鋼雄鷹洋砲魔鷹開轟。（記者廖耀東攝）台鋼雄鷹洋砲魔鷹開轟。（記者廖耀東攝）

陳柏清6局下接替吉田，讓高宇杰擊成外野飛球出局，讓中信留下三壘殘壘，7局下續投也沒失分，他表示，感謝紀慶然的飛撲美技，幫助球隊守住領先，中繼與先發不一樣，可以發揮球速，想法比較簡單，就是不要失分，上場就全力攻擊好球帶，「雖然還是喜歡先發。」

陳柏清以中繼出賽3場，投5.1局失1分非自責分，洪總認為，陳柏清轉中繼的表現完全不一樣，球速、好球率都比先發時好，或許知道只投1局，可以全心全力表現，下半季會把他在哪個位置，要看投手教練如何安排，「找到一中繼的強力左投，對球隊幫助很大。」

中信想拚上半季冠軍，只能指望明天自己贏且統一獅輸，把戰線逼到7月2日（週三）出現加賽。

台鋼雄鷹投手陳柏清獲得MVP。（記者廖耀東攝）台鋼雄鷹投手陳柏清獲得MVP。（記者廖耀東攝）

台鋼雄鷹投手吉田一將。（記者廖耀東攝）台鋼雄鷹投手吉田一將。（記者廖耀東攝）

台鋼雄鷹贏球。（記者廖耀東攝）台鋼雄鷹贏球。（記者廖耀東攝）

中信兄弟輸球。（記者廖耀東攝）中信兄弟輸球。（記者廖耀東攝）

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