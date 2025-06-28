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MLB》「33-32-29-19-7」二刀流數據刷榜 大谷翔平有望再創偉業

2025/06/28 22:40

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天首局擊出陽春砲，外加一支三壘安打，幫助道奇在客場以5比4擊敗皇家。大谷翔平目前在明星賽前，已經擊出29發全壘打，有望挑戰自己在2021年明星賽前的33轟紀錄。

「打者翔平」本季出賽81場，共敲94安，包含7支三壘安打，擊出29轟，貢獻54分打點，打擊率2成95，整體攻擊指數（OPS）為1.045。

大谷翔平明天將大秀本季第3場的「投打二刀流」，將於台灣時間凌晨4點10分面對皇家。而「投手大谷」本紀前兩場先發都各投1局，合計2局失1分，防禦率4.50。

根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）在社群媒體指出，在明星賽前至少有1次先發登板情況下的最多轟選手，前5名都是大谷翔平。大谷曾在2021年寫下明星賽前33轟紀錄，仍是史上最多。大谷在2023年也締造明星賽前32轟紀錄排第二。大谷翔平今年明星賽前敲出29轟，排史上第三多。史上第四多是大谷在2022年寫下的明星賽前19轟紀錄，史上第五多是大谷在2018年菜鳥賽季交出的明星賽前7轟紀錄。

今年明星賽將在美國時間7月15日登板，道奇距離明星賽還有14場比賽。大谷翔平有望刷新2021年自身寫下的明星賽前33轟紀錄。

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