MLB》「33-32-29-19-7」二刀流數據刷榜 大谷翔平有望再創偉業

大谷翔平。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天首局擊出陽春砲,外加一支三壘安打,幫助道奇在客場以5比4擊敗皇家。大谷翔平目前在明星賽前,已經擊出29發全壘打,有望挑戰自己在2021年明星賽前的33轟紀錄。

「打者翔平」本季出賽81場,共敲94安,包含7支三壘安打,擊出29轟,貢獻54分打點,打擊率2成95,整體攻擊指數(OPS)為1.045。

大谷翔平明天將大秀本季第3場的「投打二刀流」,將於台灣時間凌晨4點10分面對皇家。而「投手大谷」本紀前兩場先發都各投1局,合計2局失1分,防禦率4.50。

根據大聯盟數據專家藍斯(Sarah Langs)在社群媒體指出,在明星賽前至少有1次先發登板情況下的最多轟選手,前5名都是大谷翔平。大谷曾在2021年寫下明星賽前33轟紀錄,仍是史上最多。大谷在2023年也締造明星賽前32轟紀錄排第二。大谷翔平今年明星賽前敲出29轟,排史上第三多。史上第四多是大谷在2022年寫下的明星賽前19轟紀錄,史上第五多是大谷在2018年菜鳥賽季交出的明星賽前7轟紀錄。

今年明星賽將在美國時間7月15日登板,道奇距離明星賽還有14場比賽。大谷翔平有望刷新2021年自身寫下的明星賽前33轟紀錄。

