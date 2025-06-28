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NBA》騎士發動交易換來「球哥」波爾 美媒批公牛隊決策可笑

2025/06/28 23:29

「球哥」波爾。（資料照，路透）「球哥」波爾。（資料照，路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，公牛隊與騎士做出交易，公牛送出27歲控球後衛「球哥」波爾（Lonzo Ball），向騎士隊換來小前鋒奧科羅（Isaac Okoro）。

波爾近年曾經動3次左膝關節鏡手術、以及罕見雙重膝軟骨移植手術，讓他一度缺陣長達1006天。波爾在2024-25年賽季為公牛隊出賽35場有14場先發，平均有7.6分、3.4籃板、3.3次助攻，場均1.3次抄截。

現年24歲的奧科羅去年9月曾與騎士簽下3年總值3800萬美元的合約，奧科羅在上季出賽55場有22場先發，平均有6.1分是生涯新低，場均2.4顆籃板、1.2次助攻。奧科羅今年季後賽出賽9場，平均上場時間為14.2分，場均僅4.6分。

《ESPN》記者Tim Bontemps在社群媒體X上指出，如果能保持健康，波爾將非常適合騎士隊，他幾乎可以適應騎士隊任何的陣容組合。

美國《雅虎體育》記者歐康納（Kevin O'Connor）直言，「公牛隊真搞笑，（今年）交易截止日前原本可以用波爾換一個首輪籤，結果卻換了一名在季後賽表現糟糕的輪替球員。」

奧科羅（右）。（資料照，路透）奧科羅（右）。（資料照，路透）

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