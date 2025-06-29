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溫網》喬科維奇挑戰大滿貫25冠：這是最佳機會！

2025/06/29 06:44

喬科維奇。（資料照，路透）喬科維奇。（資料照，路透）

廖志軒／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年溫布頓網球錦標賽週一即將開戰，職業生涯第20度重返「草地聖殿」的喬科維奇（Novak Djokovic）樂觀認為，這將是他挑戰大滿貫25冠等歷史紀錄的絕佳舞台。

「我同意溫網或許是最佳機會，基於過往戰績、我的身心狀態，以及在這裡總能激發額外精神動力，來拚出最佳網球。」喬科維奇在溫網賽前記者會表示，現階段唯一目標就是大滿貫，「某種程度上你永遠是獵人，在我這個特別位置，追求的是冠軍、紀錄與歷史。現在我不再看重排名，只專注於大滿貫舞台展現最佳水準。」

喬科維奇本屆溫網排男單第6種子，首戰法國穆勒（Alexandre Muller），若一路闖關，可能4強遭遇義大利年輕球王辛納（Jannik Sinner），至於決賽頭號假想敵，當然是2連霸的西班牙衛冕者艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），這位38歲塞爾維亞老將高度期待，能夠追平瑞士傳奇費德爾（Roger Federer）全英草地俱樂部「8冠王」障礙。

身為「三巨頭」中奮戰賽場的最後一人，喬科維奇也透露，還不確定是否為溫網「最後一舞」，「我希望能再打幾年，保持身體健康和動力，繼續維持最高水準出賽，這都是我的目標，但你永遠不知道會發生什麼。」

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